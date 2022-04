AMLO se burló al escribir ‘Viva Zapata’ en boleta, critica nieto de Emiliano Zapata

Zapata González mencionó: “Él (AMLO) ni con toda la gente que tiene pagada, que cuanto más serán 10 millones de personas, va a lograr los votos que se requieren para tener una mayoría en esta votación, este nada más es un capricho del presidente de la República y que al pueblo no lo conduce a nada de provecho”.

Agregó: “Es una traición porque jamás debió habérsele ocurrido hacer esta revocación en esta fecha, como es un aniversario luctuoso del general ¿él que piensa, burlarse? está jodido, la prueba es que la gente no salió a votar ya esta harto de sus pendejadas”.

“Todo eso es una reverenda grosería tanto para el pueblo de México como para el General, él (AMLO) ya no tiene argumentos para sobrevivir como presiente, más que con la militarización, pero cuando el pueblo se rebele, todas estas mamadas que está haciendo no le van a servir, ni a él ni a su cuerpo político” , dijo.

Aseguró que la realización de la consulta fue “un gasto innecesario, aunque gane o pierda de todos modos en nada beneficia al país, todo ese dinero que se está gastando en esta encuesta se puede dirigir a la salud, educación, a los niños con cáncer”.

Para el nieto de Zapata, con este tipo de acciones el presidente “busca la manera de estar por encima del jefe Emiliano Zapata, pero el general siempre estará por encima de todos estos funcionarios corruptos, que lo único que buscan es hinchar la cartera de dinero, ahí están los hijos de López Obrador que ahora ya son multimillonarios”.

En este contexto, señaló que este 10 de abril los campesinos y ejidatarios de Morelos reiteraron su postura frente al Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye un gasoducto que sale de Tlaxcala, pasa por Puebla y llega a Morelos para conectarse a una termoeléctrica construida en Huexca de Yecapixtla y unirse a un acueducto que trae agua de Ciudad Ayala y Cuautla hasta Yecapixtla.

“Es un rotundo no por las consecuencias que traerá, no solo a Morelos sino a los estados aledaños, conocemos las consecuencia que traerá si funciona, no trae beneficio y sí muchos perjuicios porque se llevaran el agua del río Cuautla con el que se riegan a 19 mil hectáreas y porque para el gobierno corrupto de Andrés Manuel López Obrador le vale madre, solo vienen por dinero”, dijo.

Y recordó que “una vez más se ven mancillados los ideales del General Emiliano Zapata, quien dio su vida para que tuviéramos tierra, libertad, justicia y ley; por eso hoy estamos defendiendo nuestra tierra para no permitir que esas empresas extranjeras nos quiten nuestras tierras y el agua”.

Con información de Aristegui Noticias