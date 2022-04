$!AMLO se queda; 90% apoya permanencia: encuesta

Otro de los cuestionamientos que El Financiero hizo fue sobre si los encuestados eran o no beneficiarios de algún programa del Gobierno Federal, siendo que en en la encuesta de salida de las elecciones federales del 2021 el 33% dijo que sí y el 67% que no. Y en la encuesta de salida de la consulta de revocación este 2022 el resultado indica que el 58% sí es beneficiario o algún familiar, y el 42% no.