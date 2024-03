AMLO seguirá el Eclipse Solar Total 2024... Transmitirá la mañanera desde Mazatlán el próximo 8 de abril

“Hay otros lugares también que se va a ver muy bien y es una muy buena experiencia”.

Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (Morena), confirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador asistirá el 8 de abril a Mazatlán, Sinaloa, para observar el eclipse solar.

En su cuenta de X, antes Twitter, el gobernador sinaloense escribió que esto se lo confirmó el propio presidente López Obrador el pasado jueves en la reunión para supervisar los avances del programa IMSS-Bienestar, que encabezó el jefe del Ejecutivo federal en Oaxaca, Oaxaca.

El mandatario estatal manifestó que “será un honor” el que el presidente López Obrador esté en el puerto para presenciar ese acontecimiento astronómico.

“En Oaxaca, estuve presente en la reunión nacional de IMSS-Bienestar con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, me confirmó su visita a Mazatlán para presenciar el Eclipse Solar total el día 8 de abril del presente año. Será un honor tenerlo en nuestra tierra para este gran acontecimiento”, escribió en la red social.

¿CÓMO VER UN ECLIPSE SOLAR DE FORMA SEGURA?

De acuerdo con la Secretaria de Gobierno , por ningún motivo se debe observar el eclipse directamente, en caso de querer hacerlo se recomienda utilizar lentes certificados o filtros para soldar del número 14.

Asimismo, seguir las siguientes indicaciones:

Ver un eclipse solar de forma segura es crucial para proteger tus ojos de cualquier daño. Aquí te indico algunas formas seguras de hacerlo:

• Gafas de eclipse solar certificadas: Utiliza gafas de eclipse solar certificadas por estándares internacionales de seguridad, como ISO 12312-2. Estas gafas están diseñadas específicamente para filtrar la radiación dañina y te permitirán ver el eclipse sin dañar tus ojos.

• Filtros solares para telescopios y binoculares: Si planeas observar el eclipse a través de un telescopio o binoculares, asegúrate de utilizar un filtro solar adecuado que cubra la apertura de la lente frontal. Nunca mires directamente al sol a través de estos dispositivos sin un filtro solar adecuado.

• Proyección de la sombra: Haz un proyector de sombra colocando un cartón perforado con un agujero pequeño sobre una superficie plana y limpia. La luz del sol pasará a través del agujero y proyectará una imagen del eclipse en la superficie. Esto te permite ver el eclipse de forma segura sin mirar directamente al sol.

• Gafas de soldador: Algunas gafas de soldador con un nivel de sombra adecuado (nivel 14 o superior) pueden ser seguras para ver un eclipse solar. Sin embargo, debes asegurarte de que las gafas estén en buen estado y no estén rayadas o dañadas.

• Filtros solares caseros seguros: Nunca uses métodos caseros que no hayan sido probados para ver un eclipse solar. Algunos métodos, como usar CD, películas no certificadas o vidrios ahumados, no proporcionan una protección adecuada y pueden dañar tus ojos.

Recuerda que nunca debes mirar directamente al sol sin protección ocular adecuada, incluso durante un eclipse total. Los daños oculares causados por la observación del sol sin protección pueden ser permanentes. Siempre es mejor errar en el lado de la precaución y utilizar métodos seguros para observar un eclipse solar.