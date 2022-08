Ante críticas por inseguridad, AMLO asegura que en su gobierno no hay nadie como García Luna

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aprovechó su visita a Cajeme, Sonora, para responder a las críticas por los actos de violencia que acontecieron en el país las últimas semanas y puntualizó que en su gobierno no se ha señalado a un Genaro García Luna, es decir, alguien acusado de tener nexos con grupos delincuenciales.

Durante su disertación en la inauguración de una sucursal del Banco del Bienestar en el municipio sonorense, el tabasqueño apuntó a que su gobierno se encuentra atendiendo las demandas del público, a la par de establecer “buenas” instituciones de seguridad que den certeza a la ciudadanía, a través de no permitir la corrupción.

Publicidad

Y es que para el mandatario federal, uno de los principales problemas que aumentó la inseguridad en el país, fue la permisibilidad con la impunidad de actos de corrupción desde el Estado, pues apuntó a que en el pasado se “protegían a delincuentes”, como sí, dijo, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

“Voy a decir algo que no les gusta, pero, a veces, se les olvida a algunos que en el gobierno nuestro no hay nadie como García Luna. Imagínense, el secretario de Seguridad Pública, del gobierno de Felipe Calderón, está en la cárcel en Estados Unidos porque protegía a una organización de la delincuencia”, explicó este domingo 21 de agosto.

Te podría interesar: ‘Está dos veces invitado’: AMLO responde a Fox por invitación a tomarse foto con expresidentes

Publicidad

Aunado a lo anterior, López Obrador precisó que no se puede permitir que los funcionarios, ya sea que pertenezcan al nivel federal o local, protejan a los delincuentes, puesto que sentenció que así nunca se dará paz y tranquilidad a la ciudadanía.

Por lo que instó a que se defina una frontera clara entre las atribuciones de un funcionario, así como las características que cumplen los delincuentes con el fin de que se avance hacia el desarrollo, ya que de no hacer, precisó, nunca se saldrá del problema que tiene el país.

“Si los funcionarios protegen o son parte de la delincuencia, ¿cuándo se va a garantizar la paz y la tranquilidad? Nunca. Tiene que haber una frontera, una raya bien pintada: delincuencia y autoridad. Si es lo mismo la delincuencia que la autoridad, pues nunca se avanza”.

Publicidad

Sin embargo, ahí no concluyó su disertación, puesto que refirió que también existe la delincuencia de cuello blanco, la cual, sentenció, fue solapada por algunos gobernantes que permitieron que algunos grupos sociales evadieran presuntamente impuestos.

Te podría interesar: AMLO vulneró equidad en proceso electoral de Hidalgo: TEPJF

“Hablando de delincuencia organizada, también, no olvidemos a la delincuencia de cuello blanco. ¿Saben ustedes que cuando llegamos (al poder) los de mero arriba no pagaban impuestos? Y no estamos hablando que les condonaban 20 mil pesos, 50 mil, un millón, cien millones ¡No! Les condonaban 10-15 mil millones de pesos al año”, refirió.

Publicidad

Ante lo cual, expresó, sin referir directamente de lo que se trataba, que en el pasado existió “una empresa famosísima” que se sentía dueña de México debido a que presuntamente financiaba las campañas de algunos político, “entonces cuando llegaba el candidato pues era su empleado, el presidente no representaba al pueblo”.

Finalmente, señaló que ahora la situación es distinta debido a que el “único amo” es el pueblo de México, por lo que destacó que su gobierno se ha dado a la tarea de implementar medidas para que los deudores paguen y las finanzas de la nación mejoren.

Con información de medios

Publicidad