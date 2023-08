Antes de otro ‘shot’, checa cuáles marcas de tequila, vodka, whisky y brandy no recomienda Profeco

México es un país mundialmente reconocido por producir y consumir tequila, esta bebida alcohólica es considerada un patrimonio cultural y gastronómico, ya que cuenta con denominación de origen, además del tipo de agave que se emplea para su producción.

Además de esta bebida, en México se consume el vodka, el whisky y el brandy en volúmenes considerables. Si te gusta disfrutar de estos licores, solo recuerda no abusar de ellas, porque podrías caer en la enfermedad del alcoholismo.

A pesar de los controles de calidad que las marcas dicen en tener en su proceso de reproducción, muchos productos incumplen con las Normas Oficiales Mexicanas que las regulan, además de no proporcionar información suficiente y verídica para los consumidores.

Ante esta situación, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) decidió tomar cartas en el asunto y poner a prueba algunas de las marcas que se comercializan en nuestro país.

EL ESTUDIO DE LA PROFECO

Dentro del análisis se practicaron 343 pruebas a 41 marcas de brandy, whisky, vodka, ginebra, ron, charanda, destilado de caña y licor de agave. Cabe destacar que de estos productos sus precios no rebasan los $130.00 pesos.

La PROFECO encontró que algunas marcas aseguran ser brandy y no lo son, otras contienen menos de lo declarado o no cumplen con el porcentaje de alcohol que declaran, y unas no deberían denominarse licor y otras son licores de caña, no de agave.

Las pruebas que aplicó la PROFECO fueron 340 a un total de 41 productos, de los cuales 6 fueron licor de caña, 1 ginebra, 2 destilado de caña, 2 charanda, 5 ron, 3 brandy, 12 licor de agave, 6 vodka, 1 licor de agave con sabor y 3 whisky.

MARCAS QUE NO SON RECOMENDADAS, REPROBARON LAS PRUEBAS DE CALIDAD PROFECO

Estas son las marcas que tienen menos contenido del que indican en su empaque:

EL MEZCALITO DE TONAYA / Licor de caña / México / 1.75 L (hasta 3.4% menos del contenido neto declarado).

LLANO ESCONDIDO / Licor de agave / México / 750 ml (hasta 2.4% menos).

KERENKI / Ginebra / México / 1 L (hasta 2.5% menos).

EL TARASCO / Charanda Oro / México / 750 ml (hasta 2.7% menos).

KERENKI / Vodka / México / 1 L (hasta 2.0% menos).

Zaverich PREMIUM / Vodka / México / 1 L (hasta 1.9% menos).