Apela la OMS a vacunación de los países pobres; reclama vacunación de refuerzo en países ricos

BERLÍN.- El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió el miércoles que las campañas de aplicación general de refuerzos de la vacuna contra el COVID-19 en países ricos conllevan el riesgo de prolongar la batalla mundial contra la enfermedad, y aseguró que “ningún país puede salir de la pandemia mediante refuerzos”.

Tedros aseguró que la prioridad debe ser reducir el número de fallecimientos y ayudar a todos los países a cumplir con los objetivos mínimos de vacunación que aún no se han alcanzado. Destacó además que “la gran mayoría de las hospitalizaciones y decesos son de personas no vacunadas, no de personas que no tienen el refuerzo”.

Añadió que si bien las vacunas han salvado muchas vidas este año, su distribución desigual también “ha costado muchas vidas”. En 2021 murieron 3,5 millones de personas por COVID-19, destacó, y “todos nosotros necesitamos tomar precauciones adicionales” a medida que avanza la nueva variante ómicron.