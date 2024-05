‘Faltan horas para decidir el rumbo de México’, recuerda Claudia Sheinbaum en cierre de campaña en Saltillo

Por su parte, Alejandra Salazar, candidata de Morena por la alcaldía de Saltillo, también rindió un mensaje donde aseveró que la capital coahuilense representa un reto al no haber tenido alternancia en su historia; sin embargo, aseveró estar segura de que van a sacar al PRI del poder.

SALTILLO, UN RETO AL NO HABER ALTERNANCIA: ALEJANDRA SALAZAR

“Cuando recibí el bastón de mando pensé: no me toca, nos toca a todos y a todas construir el segundo piso de la transformación de la vida pública de México. ¿Y por qué hablamos de la continuidad? Porque queremos seguir avanzando en la defensa y construcción de los derechos del pueblo, seguir gobernando con principios, con causas” , dijo.

“En unas cuantas horas vamos a definir el futuro de Coahuila y de México, y por eso somos un solo equipo. Tengan la certeza de que nosotros vamos a llegar al Gobierno de la República y vamos a gobernar de cara al pueblo. Tenemos en el corazón, en la mente y en nuestra historia los principios de nuestro movimiento: no robar, no mentir y no traicionar”, concluyó.

En los alrededores del recinto se observaron camiones que trasladaron a la población, además de un gran número de personas que vestían playeras alusivas a los candidatos, al igual que gorras y banderas que deberían integrarse a los sistemas de fiscalización del INE.