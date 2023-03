‘Aquí no prohibimos’, a AMLO no le preocupa TikTok

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no solicitaría que se prohíba la red social de origen chino TikTok en México, como ocurre actualmente en Estados Unidos.

“Aquí no prohibimos, aquí no, libertad completa, no tenemos ninguna preocupación de ese tipo y se garantiza la libre manifestación de las ideas, no prohibimos. Prohibido, prohibir”, refirió durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Jóvenes fingen desaparición por reto de TikTok, alertan autoridades