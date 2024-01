Asegura periodista Lourdes Mendoza que se encuentra muy feliz por ganar demandas de difamación contra Emilio Lozoya

”Usaron una bolsa y yo no me iba a quedar con ese golpe, ni yo ni mi hija, ni mi carrera, ni lo que significa tu nombre lo valía. Entonces desde el día 1 dije: ‘está mintiendo. Lo voy a demandar y voy a llegar a las últimas consecuencias’. Hasta el día de hoy, la única que ha podido ganarle algo Emilio Lozoya soy yo, o sea, he logrado ganarle lo que la Fiscalía General de la República no ha podido”, afirmó Lourdes a EL UNIVERSAL.

Lourdes hizo públicas las fotos de Emilio Lozoya cenando en el lujoso restaurante Hunan. La periodista aseguró que sí ha temido por las amenazas de Lozoya: “me quiere muerta, que porque por mi culpa está en la cárcel”.

Estas amenazas fueron denunciadas frente a la Fiscalía General de la Ciudad de México.

Otra de las amenazas que pesa contra Lozoya es porque él y su familia son los únicos beneficiarios del dinero de Odebrecht.

”Me habían difamado, un periodista vive de su nombre, de su congruencia, de su credibilidad y yo no iba a dejar, yo no me iba a quedar con un sobrenombre”, aseguró Lourdes.

Emilio Lozoya tiene 5 días para pagar una indemnización de 500 mil pesos y el costo de los abogados de Lourdes Mendoza.