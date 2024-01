Aspirantes a cargos deben tener vocación de servicio: AMLO

“Allá en Tabasco cuando empezábamos, no nosotros el otro partido, porque nos costaba conseguir candidatos, ahora sobran”, mencionó López Obrador.

Durante “La Mañanera” el mandatario federal consideró que entre los perfiles deben estar personas que tengan amor al pueblo y que en caso de ocupar el cargo sea para servir, no para servirse.

INSISTE EN REFORMA

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que antes de que concluya su administración mandará una iniciativa de ley para que los trabajadores que se jubilen tengan una pensión digna.

“Lo que yo quiero es que el que se jubile reciba una pensión digna, lo mismo que recibe cuando decide jubilarse, porque eso con las leyes actuales no se logra”, explicó en su conferencia matutina.

El mandatario federal indicó que los gobiernos neoliberales actuaron con saña al aprobar reformas en contra de la clase trabajadora, que solo dañaron a los asalariados.

López Obrador dijo que es injusto que después de 30 años una persona que trabajó reciba la mitad de su sueldo.

TE PUEDE INTERESAR: Da seguimiento Gobierno Federal a proceso de federalización del IMSS-Bienestar

“Eso fue Zedillo en 1997, estamos pensando como compensando para que mínimo el trabajador reciba lo que obtiene en activo”, mencionó.

“Para que no sea una carga directa y de un solo golpe al sector empresarial tiene que entrar el gobierno y después del sector empresarial. Pero de entrada el gobierno no participa, a lo mejor con el ISSSTE, pero no con los trabajadores del IMSS; esto era como una saña y muy ideológico todo, para dañar”, añadió