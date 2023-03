‘Aunque sean sicarios, no se debe ejecutar a nadie’: AMLO sobre asesinato de 5 jóvenes por elementos de la Sedena (video)

En su conferencia de prensa “Mañanera”, el Presidente López Obrador declaró que “aunque se trate de supuestos sicarios, no se debe de permitir la ejecución de nadie”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció esta mañana desde Palacio Nacional sobre las ejecuciones en Nuevo Laredo, Tamaulipas , donde cinco jóvenes fueron asesinados por elementos de la Sedena, y aseguró que aunque se trata de sicarios, no se puede ejecutar a nadie.

“La Secretaría de la Defensa ya está actuando en eso, pero además la autoridad, la fiscalía tiene que llevar a cabo la investigación completa y también aclarar una cosa: aunque se trate de supuestos sicarios, no se debe de permitir la ejecución de nadie. Ya no estamos en el tiempo de mátalos en caliente o remátalos, no, eso no”, subrayó.

Luego de que en redes sociales se dieron a conocer videos donde las víctimas son señaladas de ser supuestos integrantes del crimen organizado, López Obrador insistió que en su administración no está permitida la violación a los derechos humanos.

Incluso insistió que desde las fuerzas armadas se pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que contribuya a las investigaciones.

“Está actuando la Secretaría de la Defensa, primero que el secretario solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eso es bueno, segundo, que no hay impunidad para nadie, no se permite la violación de derechos humanos en nuestro gobierno y que se tiene que hacer la investigación, incluso ya se está procediendo en cuanto a la disciplina militar”, remarcó.

Ejecución extrajudicial de jóvenes en Tamaulipas: ¿Qué fue lo que pasó?

Después de que este lunes se diera a conocer que cinco jóvenes murieron durante un ataque a balazos por elementos del Ejército, la Sedena se pronunció al respecto y publicó su versión de los hechos, los cuales no coinciden con los testimonios de los familiares de las víctimas.

Versión de la Sedena

Aproximadamente a las 4:50 am del domingo 26 de febrero, el personal militar de una Base de Operaciones desplegado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, realizaba un reconocimiento en el área, cuando oyeron disparos de armas de fuego, poniéndose en alerta.

Minutos después, avanzaron a la dirección donde se escucharon las detonaciones y, posteriormente, identificaron un vehículo pick up con siete individuos a bordo, “quienes se trasladaban a exceso de velocidad con las luces apagadas y sin placas”.

Los integrantes, al observar la presencia de las tropas, aceleraron la velocidad de manera intempestiva y evasiva, deteniendo su marcha al impactarse después con un vehículo que estaba estacionado.

Por ello, el personal militar accionó sus armas de fuego, según explicó la Sedena. De manera preliminar encontraron a una persona ilesa, una herida y cinco personas sin vida.

A la persona herida se le brindó la atención, solicitando el apoyo de una ambulancia para ser evacuada.

Versión de la familia de las víctimas

Según los familiares de las víctimas, Gustavo Ángel era el conductor de la camioneta y el encargado de llevar a sus compañeros a sus domicilios, quienes habían salido de un antro tras divertirse.

Al llegar a la calle Méndez y Huasteca, de la colonia Cavazos Lerma, Tamaulipas, los militares les dispararon en al menos 20 ocasiones. Al interior de la camioneta quedaron los cuerpos de tres de los jóvenes, dos más en la calle.

Uno de ellos terminó en la banqueta de la calle Méndez esquina con calle Huasteca, quien recibió un impacto en la pantorrilla derecha y otro más en la parte baja de la espalda.

Otro más fue hallado en la banqueta de la calle Huasteca con Méndez, presentando lesiones en el brazo izquierdo, estómago y una más en la espalda. Vecinos del lugar aseguraron que los dos jóvenes aún estaban vivos y los militares los llegaron a rematar.

Los tres jóvenes que quedaron al interior de la camioneta presentaron diversas lesiones provocadas por arma de fuego, rostro, clavícula, brazos y cabeza, entre otras que les provocaron la muerte.

Autoridades estatales explicaron que las víctimas no tenían armas de fuego.

Los fallecidos fueron identificados como:

• Gustavo Pérez Beriles.

• Wilberto Mata Estrada.

• Jonathan Aguilar Sánchez.

• Gustavo Ángel Suárez Castillo (estadounidense).

• Alejandro Trujillo Rocha.