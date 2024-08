Piden a Luana Alonso abandonar la villa olímpica por ‘crear ambiente inadecuado’ en París 2024

“Retirarse de la villa no es un acto normal”, afirmó Pérez, que calificó el episodio como un “pequeño acto de indisciplina” . Por otro lado, el dirigente dijo que revisarán el caso cuando retornen a Paraguay y que esperan un informe de la jefa de la misión de París del COP, Larissa Schaerer.

Sin embargo, una vez que hizo turismo por el país sede de la justa olímpica , Alonso decidió volver a la villa olímpica ; a lo que Schaerer le pidió que abandonara el lugar , debido a que ya no era parte de la delegación, además de que estaba ‘creando un ambiente inadecuado en el seno del Team Paraguay’.

Posteriormente, publicó en sus redes sociales un mensaje en el que anunciaba su retirada. “Ya es oficial! Me retiro de la natación, muchísimas gracias a todos por el apoyo! Perdón Paraguay, solamente me queda agradecer!” , escribió en su cuenta en Instagram .

La nadadora, de 20 años, tuvo el sábado 27 de julio un tiempo de 1:03.09 y no pudo avanzar a las semifinales de los Juegos Olímpicos.

Pese a tener más de 472 mil seguidores en redes sociales , la deportista paraguaya no se ha manifestado por la decisión del Comité de Paraguay. Cabe destacar que la decisión se debió a imponer el orden entre los atletas que continúan en la competencia.

Alonso, en declaraciones al canal local Claro Sports, se declaró contenta de terminar con 18 años de trayectoria como nadadora en una competencia olímpica.

Adelantó que se dedicará a sus estudios en Ciencias Políticas en Estados Unidos y manifestó su deseo de “ser ministra del Deporte algún día”.

Consultada al respecto, Schaerer declaró a la Radio Uno que la nadadora no anticipó su decisión al COP. “Ella no lo habló con nosotros, no dijo nada, sólo al terminar de nadar hizo esa declaración”, sostuvo.

(Con información de EFE)