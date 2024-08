No hay Paxlovid en Coahuila, el tratamiento efectivo contra el COVID-19

Aunque los casos de COVID siguen aumentando en Coahuila, médicos reportan que se agotaron los tratamientos de Paxlovid, efectivos para combatir el virus. Además, no hay vacunas actualizadas disponibles para reducir el riesgo de contagio.

Por otra parte, las dosis de las vacunas Abdala y Patria están desfasadas, pues fueron diseñadas para combatir el virus original surgido en China y son ineficaces contra las nuevas cepas, informó el doctor Roberto Bernal Gómez, quien fuera secretario de Salud en el anterior sexenio estatal.

CONTAGIOS VAN EN AUMENTO

Como médico particular, tiene conocimiento de que los contagios van en aumento en la entidad; así lo reportan virólogos e infectólogos que monitorean lo que ocurre en Coahuila. Sobre todo en Torreón, se ha incrementado mucho el número de casos en adultos mayores.

“Ya no existe Paxlovid, que es un tratamiento muy efectivo, y las vacunas que están disponibles en el sector salud, Abdala y Patria, están diseñadas para atacar el virus original de Wuhan. Eso es historia, y el virus ha cambiado múltiples veces... Salieron cuando la enfermedad ya estaba muy avanzada; ahora hay nuevas cepas, completamente diferentes.

“Existen en el comercio y en Estados Unidos vacunas actualizadas para el virus del momento. Estas vacunas se deben poner como las vacunas contra la influenza cada año, pero deben ser actualizadas para el virus vigente”, expuso.

Como ocurrió durante la pandemia, las personas deben tomar medidas de autocuidado y evitar transmitir el virus. Por ejemplo, si presentan síntomas similares a la gripe, no ir a trabajar para reducir el riesgo de contagio.

VACUNARSE CADA AÑO

Otra medida consiste en vacunarse cada año con biológicos autorizados y validados para combatir las nuevas mutaciones del virus. Si ya se tuvo el contagio, se debe tratar de conseguir Paxlovid para someterse al tratamiento adecuado. “Nosotros hemos tratado de conseguirlo y no se ha logrado”, dijo.

“Probablemente en pacientes jóvenes que han estado vacunados recientemente, la enfermedad no será grave; será una simple gripe, pero en adultos mayores sigue siendo una enfermedad grave, sobre todo en aquellos que no están vacunados”, expuso.

En particular, recomienda a sus pacientes no salir de casa si están enfermos. Después de cinco o siete días, pueden salir, pero con cubrebocas por otro periodo de cinco días. Si acuden a lugares muy concurridos o a hospitales y consultorios, deben portar el cubrebocas, vacunarse y no exponerse.