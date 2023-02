Brian Cogan, el implacable juez que condenó al ‘Chapo’ Guzmán le dará sentencia a García Luna

El día de ayer, en el juicio que enfrenta Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, fue declarado culpable por el jurado de 12 miembros de los cinco cargos que le imputaban en Estados Unidos, sobre vínculos con el crimen organizado, principalmente.

Dicho juicio es presidido por el juez del Distrito Este de Nueva York, Brian Cogan, quien anteriormente sentenció a Joaquín “el Chapo” Guzmán.

Cogan actualmente tiene 68 años de edad y llegó al cargo durante la administración de George W. Bush, después de que su nominación lograra el apoyo en el Senado de Estados Unidos, entre mayo y junio de 2006.

Cogan logró su licenciatura de la Universidad de Illinois en Champaign-Urbana en 1975 y se tituló de doctor en leyes de la Facultad de Derecho de Cornell en 1979.

Es famoso por ser muy rigurosos con sus procesos y por su respeto a la ley: durante su trayectoria ha manejado litigios sobre fraude de valores, insolvencia y litigios transfronterizos.

Uno de sus casos más conocidos fue el de un integrante de Al Qaeda acusado de terrorismo; sin embargo, el más famoso fue el proceso contra “el Chapo” Guzmán, a quien condenó a cadena perpetua más 30 años más, recluido en la conocida prisión de máxima seguridad de Colorado, ADX Supermax.

Guzmán Loera, quien se escapó en dos ocasiones de cárceles mexicanas, pasará el resto de su vida en la cárcel más segura de Estados Unidos y el mundo, con vigilancia las 24 horas del día.

“El Chapo” ha manifestado que las condiciones de su día a día de una tortura psicológica, emocional y mental, sin embargo, el juez Cogan responde que sus crímenes fueron de una “abrumadora maldad”.

Hasta el momento el juez Brian Cogan ha dado señales de menos rigurosidad con García Luna, pues se le permitió vestir traje y corbata durante sus audiencias, y no uniforme como el resto de los reos; además se admitió que el jurado no conozca la fortuna del exfuncionario mexicano para no influir en sus decisiones.

El próximo 27 de junio, Cogan le dará la sentencia a García Luna, y su condena oscila entre los 20 años de prisión a cadena perpetua.