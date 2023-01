Bronco estrenará libro en el 2023; compartirá su filosofía de vida con jóvenes de México

Monterrey, Nuevo León.- El ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, afirmó que ya está por terminar el libro en el que plasmará su filosofía de vida y el cual estará acompañado por ilustraciones de Jorge Aviña, realizador del Libro Vaquero.

Tras acudir a firmar en la Unidad de Medidas Cautelares (UMECAS), dentro del proceso legal que se le sigue por abuso de autoridad por la requisa de Ecovía, el exmandatario del estado platicó algunos de los planes que tiene para este 2023.

“Ya terminé mi libro es un libro de, no de hechos del gobierno porque para eso están los informes que uno da, no me gusta esa egolatría de decir yo hice, hicimos, los hechos ahí están los hospitales, las prepas militarizadas, las carreteras, todas las obras que se hicieron en los municipios se hicieron con el presupuesto que el estado tiene no con el dinero de Jaime Rodríguez entonces no tengo por qué presumir ese tipo de cosas”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Guillermo Valls Esponda es el nuevo presidente del TFJA

Abundó el material es una reflexión sobre la filosofía que lo mueve actualmente.

“Es una filosofía de dichos que son actuales como esa de ‘caminando y caminando para no hacer charco’, es decir no hay que perder tiempo. El tiempo que estuve encerrado me dio tiempo de estar reflexionando muchas cosas sobre todo en la actitud de las personas, te diré que cada persona en este país debe de cambiar una actitud respecto a lo que tiene que hacer en su vida y en su actividad”, explicó.

Compartió que en este mundo siempre hay manera de rectificar las cosas y él está rectificando su manera de pensar en algunas cosas.

Indicó que el libro estará listo a la brevedad y espera poder presentarlo, principalmente, ante jóvenes del país.

“Es un libro que está hecho y narrado con dibujos que hace don Jorge Aviña, el creador del Libro Vaquero, de Fantomas, Memín Pinguín, es mi amigo y me hizo el favor de ayudarme”, compartió.

El Bronco dijo que buscará presentarlo en alguna de las conferencias que realice ante jóvenes en el país, ya que tiene contemplada una gira para este año.

El exmandatario del estado subrayó que compartirá con las nuevas generaciones que el Libro Vaquero sigue siendo actualizado.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuánto gana y qué posee la ministra Yasmín Esquivel?

“Sigue siendo algo que todos todo mundo tenemos, aunque no lo hayas leído; tú tienes algo del Libro Vaquero, él tiene algo del Libro Vaquero, todos en la vida tenemos algo del Libro Vaquero y a mí eso es lo que me mueve leerlo, me hace sentirme con la posibilidad de hacer cosas, siempre hay en el Libro Vaquero alguna filosofía y que yo adquirí desde pequeño y que hoy este libro es un libro de mi filosofía, de lo que yo creo y por lo que yo lucho”, estableció.

CON VISTAS AL 2024

Rodríguez Calderón señaló que en el tema de la política siempre está pendiente de lo que está pasando en el país y compartió que pronto saldrá a realizar reuniones sobre todo con jóvenes con vistas al 2024.

“Saldré a hacer reuniones en el país a buscar que los chavos que me siguen tengan conocimiento de lo que estoy haciendo y yo de ellos. Estoy preparando una gira que iniciaremos el próximo mes, en algunas escuelas del país que me han invitado”, sostuvo.

¿Es gira con miras políticas al 2024?

“Claro todo es con miras a tener conciencia en el país, siempre he creído que el asistencialismo es un cáncer que está matando al país poco a poco, siempre he creído que los partidos políticos tienen que fenecer en términos de no permitirle a los ciudadanos competir en términos iguales, siempre he creído que la posibilidad política de una persona debe de basarse en su capacidad y talento y no en su militancia en un partido político”, expuso.

¿Qué le gustaría presidente, senador?

“No sé todavía ahorita es temprano para eso. Voy a buscar tener presencia en mi opinión. Ya terminé mi libro”, puntualizó.