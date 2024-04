Candidata de Nuevo León se retira de la contienda, tras ataque

Linda Padilla, candidata del partido VIDA a la alcaldía de Guadalupe, Nuevo León, abandonó este sábado la contienda tras el ataque a balazos de una camioneta de su equipo de campaña, el pasado jueves 25 de abril.

Mediante un video difundido en sus redes sociales, Padilla explicó entre lágrimas que no se siente segura y consideró que no hay garantías de seguridad su equipo, su familia o ella, cuya salud se ha visto afectada en los últimos días como consecuencia de los recientes sucesos.

TE PUEDE INTERESAR: Encuentran muerto al candidato del PVEM en Puerto Vallarta, Francisco Sánchez Gaeta

“Quiero ofrecerles una disculpa a todos por no tener la valentía para continuar en la contienda, pero para mí es más importante proteger a todo mi equipo y a toda mi familia”, señaló con la voz entrecortada.

“Grabo este mensaje con tristeza en mi corazón”, dijo, al tiempo que recordó el atentado contra su camioneta de campaña, que calificó de “cobarde”.

“Gracias a Dios, a su protección, nadie resultó herido, todos estaban unos metros más adelante. Todo quedó en pérdidas materiales”, señaló.

“En este momento me encuentro en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral de Nuevo León presentando mi renuncia a la candidatura como alcaldesa de Guadalupe”, apuntó.

“Desisto en esta campaña porque no tengo las garantías de seguridad que quisiera tener para mí, mi familia y todo el equipo de campaña que confía en mí. Es una decisión difícil pero se tiene que tomar”.

TE PUEDE INTERESAR: Capturan en Nuevo León a banda ligada con la ejecución de policía en un motel

Padilla aseguró que debe pensar en su bienestar, así como principalmente el de su familia y también de su equipo de trabajo: “Los hechos son lamentables, no podemos vivir en una sociedad donde no se pueda transitar libremente por las calles, en donde no podamos elegir libremente quién nos quiere gobernar”.

“Quiero que sepan que me apasiona servir, nací para servir y si me tengo que morir sirviendo a mi Ciudad, Estado y Nación, así será. Mi compromiso sigue firme con la sociedad, para proteger y servir a todos por igual”, escribió en el mensaje que acompañó al video.