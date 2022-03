Captan a Tatiana Clouthier en sala VIP del AICM; ¿porqué no usa el “Felipe Ángeles”?, le cuestionan

La titular de la Secretaría de Economía , Tatiana Clouthier , fue sorprendida en la sala VIP del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Usuarios la criticaron por no utilizar el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) .

Al respecto, la secretaria de Economía del Gobierno de México respondió a las críticas. Por ello, negó que se encontrara en una zona VIP del AICM.

“Lástima que Denise Ramos me bloqueó. Me hubiera gustado saludarla, tomarnos un café y recordarle que NO es una área VIP”, fue la respuesta.

Además, Tatiana Clouthier explicó que se trata de una sala “especial” para personas que viajan con frecuencia. Es decir, una retribución de kilómetros que brinda la aerolínea.

