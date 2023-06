Ciclón tropical y ola de calor en México... ¿Cómo impactan en la salud ?

Existen enfermedades causadas por el calor que a nivel clínico son consideradas como una condición grave que resulta de la incapacidad del cuerpo de deshacerse de una carga de calor particular, por lo que pierde su “equilibrio térmico” y no puede disipar el calor a un ritmo suficientemente rápido.

En este clima caluroso, el cuerpo se enfría a través del sudor; sin embargo, éste no es suficiente para bajar los grados, principalmente con altos niveles de humedad, lo que puede llevar a que la temperatura corporal se eleve a niveles peligrosos y se desarrollen enfermedades por el calor.

En este sentido, la mayoría de las enfermedades causadas por el calor “ocurren cuando permanece expuesto al calor demasiado tiempo”, como por ejemplo al trabajar al aire libre o al hacer alguna actividad física en las horas del día más perjudiciales.

Las personas que tienen mayor riesgo son los adultos mayores, los niños y quienes tienen alguna enfermedad o sobrepeso, así como aquellos que consumen medicamentos o alcohol.

Aquí te presentamos las principales enfermedades causadas por calor:

GOLPE DE CALOR

El golpe de calor, también conocido como insolación, es una condición médica grave y potencialmente mortal que ocurre cuando la temperatura corporal se eleva rápidamente debido a la exposición prolongada o extrema al calor y a la falta de hidratación adecuada. Esta condición puede presentarse en situaciones de alta temperatura ambiental, especialmente en combinación con alta humedad.

El golpe de calor puede ocurrir cuando el cuerpo no puede regular su temperatura adecuadamente debido a que los mecanismos de enfriamiento, como la sudoración, no son suficientes para contrarrestar el calor acumulado. Esto puede ser causado por factores como el ejercicio intenso en condiciones calurosas, permanecer en lugares calurosos y sin ventilación, llevar ropa pesada o inadecuada para el clima, y no beber suficiente agua.

Los síntomas del golpe de calor pueden incluir temperatura corporal elevada (generalmente por encima de 40 °C), piel caliente y seca, mareos, confusión, dolor de cabeza intenso, pulso rápido y fuerte, respiración rápida y superficial, náuseas, vómitos y pérdida del conocimiento. Si no se trata rápidamente, el golpe de calor puede provocar daño cerebral, daño orgánico y, en casos graves, puede ser fatal.

Es importante tomar medidas para prevenir el golpe de calor, especialmente durante períodos de calor intenso. Algunas recomendaciones incluyen:

• Mantenerse hidratado bebiendo agua regularmente.

• Evitar la exposición prolongada al sol y buscar sombra cuando sea posible.

• Usar ropa ligera y de colores claros.

• Evitar actividades físicas extenuantes en condiciones de calor intenso.

• Utilizar protectores solares y sombreros para protegerse del sol.

• Permanecer en lugares bien ventilados o utilizar sistemas de aire acondicionado.

• Estar atento a los síntomas de golpe de calor y buscar ayuda médica de inmediato si se presentan.

Si alguien muestra signos de golpe de calor, es importante tomar medidas inmediatas para enfriar su cuerpo, como moverlo a un lugar fresco, aplicar compresas frías o sumergirlo en agua fría, y buscar ayuda médica de emergencia. El golpe de calor es una emergencia médica y requiere atención inmediata.

SALPULLIDO POR CALOR

El salpullido por calor, también conocido como erupción por calor o miliaria, es una afección cutánea común que se produce debido a la obstrucción de las glándulas sudoríparas en la piel. Ocurre con mayor frecuencia en climas cálidos y húmedos, y suele afectar a bebés, niños pequeños y personas que sudan excesivamente.

El salpullido por calor generalmente desaparece por sí solo una vez que se alivia la causa del bloqueo de las glándulas sudoríparas.

Cuando hace calor, las glándulas sudoríparas producen sudor para ayudar a regular la temperatura corporal. Sin embargo, en algunas situaciones, las glándulas sudoríparas pueden obstruirse, impidiendo la salida del sudor hacia la superficie de la piel. Como resultado, el sudor queda atrapado debajo de la piel, lo que provoca una erupción característica.

Los síntomas del salpullido por calor pueden incluir:

• Pequeñas protuberancias rojas en la piel.

• Picazón o sensación de ardor en la zona afectada.

• Sensación de incomodidad o irritación en la piel.

• Puede haber enrojecimiento o inflamación leve.

Las áreas más comunes donde aparece el salpullido por calor son el cuello, los hombros, la espalda, el pecho y la zona del pañal en bebés. Sin embargo, también puede ocurrir en otras partes del cuerpo donde las glándulas sudoríparas están presentes.

El salpullido por calor generalmente desaparece por sí solo una vez que se alivia la causa del bloqueo de las glándulas sudoríparas, como la exposición prolongada al calor. Para tratar el salpullido por calor y aliviar los síntomas, se pueden seguir las siguientes medidas:

• Enfriar la piel: Buscar un ambiente fresco y ventilado o utilizar un ventilador para ayudar a reducir la temperatura de la piel.

• Vestir con ropa ligera y transpirable: Usar prendas sueltas de algodón que permitan la evaporación del sudor.

• Evitar la exposición al calor excesivo: Permanecer en lugares frescos y evitar actividades físicas intensas en climas calurosos.

• Mantener la piel limpia y seca: Tomar duchas o baños frescos y secar suavemente la piel después.

Si el salpullido por calor persiste o empeora, o si se presentan signos de infección como pus o enrojecimiento intenso, es recomendable consultar a un médico para obtener un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado.

CALAMBRES POR CALOR

Los calambres por calor son contracciones musculares dolorosas que ocurren debido a la pérdida de líquidos y sales minerales, como el sodio y el potasio, durante la sudoración excesiva en ambientes calurosos. Estos calambres pueden afectar a diferentes grupos musculares, pero son más comunes en las piernas, los brazos y el abdomen.

Los calambres por calor son contracciones musculares dolorosas que ocurren debido a la pérdida de líquidos y sales minerales.

Los calambres por calor pueden ocurrir durante la actividad física intensa en climas calurosos, especialmente si la persona está deshidratada o si no ha reemplazado adecuadamente los electrolitos perdidos a través del sudor. También pueden ser un signo de agotamiento por calor más grave.

Los síntomas típicos de los calambres por calor incluyen:

• Contracciones musculares dolorosas, especialmente en las piernas, los brazos o el abdomen.

• Sensación de tensión o rigidez en el músculo afectado.

• Dolor localizado y punzante.

• Para tratar los calambres por calor, se pueden seguir las siguientes recomendaciones:

• Detener la actividad física y descansar en un lugar fresco y sombreado.

• Estirar suavemente el músculo afectado y mantener la posición durante varios segundos.

• Masajear suavemente el músculo para aliviar la tensión.

• Hidratarse adecuadamente bebiendo líquidos frescos y reponiendo los electrolitos perdidos, preferiblemente con bebidas deportivas o soluciones de rehidratación oral.

• Aplicar compresas frías o hielo envuelto en una toalla en el músculo afectado para aliviar el dolor y reducir la inflamación.

Es importante tener en cuenta que los calambres por calor pueden ser un signo de un problema más grave, como el agotamiento por calor o el golpe de calor. Si los calambres son persistentes, intensos o van acompañados de otros síntomas graves, como mareos, confusión, náuseas o temperatura corporal elevada, se debe buscar atención médica de inmediato.

Para prevenir los calambres por calor, es fundamental mantenerse bien hidratado antes, durante y después de la actividad física en ambientes calurosos. Además, se recomienda usar ropa adecuada y transpirable, evitar el ejercicio intenso durante las horas más calurosas del día y tomar descansos regulares en lugares frescos y sombreados.

AGOTAMIENTO POR CALOR

El agotamiento por calor, también conocido como agotamiento por calor o fatiga por calor, es una afección relacionada con la exposición prolongada al calor intenso y la deshidratación. Ocurre cuando el cuerpo no puede regular adecuadamente su temperatura interna y se sobrecalienta.

El agotamiento por calor puede ocurrir debido a la combinación de factores, como altas temperaturas, alta humedad, exposición directa al sol y actividad física extenuante. Algunos de los síntomas comunes del agotamiento por calor son:

• Fatiga extrema y debilidad.

• Sensación de mareo o desmayo.

• Palidez y piel fría y húmeda.

• Sudoración excesiva.

• Dolor de cabeza.

• Náuseas y vómitos.

• Pulso rápido y respiración rápida y superficial.

• Calambres musculares.

• Mareos o desorientación.

Es importante reconocer y tratar el agotamiento por calor de manera oportuna, ya que puede progresar a un golpe de calor, una condición médica grave. Si sospechas que alguien está experimentando agotamiento por calor, se deben tomar las siguientes medidas:

• Mover a la persona a un lugar fresco y sombreado.

• Hacer que se acueste y elevar sus piernas ligeramente.

• Proporcionar líquidos frescos y frescos, como agua o bebidas deportivas, en pequeños sorbos.

• Aplicar compresas frías o toallas mojadas en la frente, el cuello y las axilas para ayudar a reducir la temperatura corporal.

Si los síntomas empeoran o no mejoran después de unos minutos, buscar atención médica de inmediato.

La prevención del agotamiento por calor implica tomar medidas para protegerse de la exposición excesiva al calor y mantenerse bien hidratado.

SÍNCOPE POR CALOR

El síncope por calor, también conocido como síncope por golpe de calor o síncope térmico, ocurre cuando una persona se desmaya o pierde el conocimiento debido a una exposición prolongada al calor intenso. Es una forma de síncope que está relacionada con la disrupción del sistema de regulación de la temperatura corporal y la deshidratación.

Para prevenir el síncope por calor, se deben tomar precauciones en situaciones de calor intenso, como mantenerse hidratado adecuadamente bebiendo suficiente agua.

Cuando el cuerpo se expone a temperaturas extremadamente altas, como en climas calurosos o en situaciones de esfuerzo físico intenso en ambientes calurosos, puede tener dificultades para regular su temperatura interna. Esto puede llevar a un aumento rápido de la temperatura corporal y provocar una serie de síntomas, incluido el síncope por calor.

Algunos factores que pueden contribuir al síncope por calor incluyen:

Deshidratación: La falta de hidratación adecuada, especialmente en combinación con la pérdida de líquidos debido a la sudoración excesiva, puede afectar negativamente el equilibrio de líquidos y electrolitos en el cuerpo, lo que aumenta el riesgo de síncope por calor.

Exposición prolongada al calor: Pasar tiempo prolongado en ambientes calurosos y sofocantes, como estar expuesto al sol sin protección o permanecer en espacios cerrados sin una ventilación adecuada, puede aumentar el riesgo de síncope por calor.

Actividad física extenuante: Realizar ejercicio intenso o realizar actividades físicas exigentes en condiciones de calor extremo puede aumentar el estrés en el cuerpo y contribuir al síncope por calor.

Los síntomas del síncope por calor pueden incluir mareos, debilidad, sudoración excesiva, palidez, náuseas, vómitos y finalmente la pérdida del conocimiento. Si una persona experimenta síncope por calor, es importante buscar atención médica de inmediato. Mientras se espera la ayuda médica, se debe trasladar a la persona a un lugar fresco y ventilado, aplicar compresas frías y proporcionar líquidos frescos para ayudar en la hidratación.

Para prevenir el síncope por calor, se deben tomar precauciones en situaciones de calor intenso, como mantenerse hidratado adecuadamente bebiendo suficiente agua, evitar la exposición prolongada al sol, usar ropa liviana y transpirable, tomar descansos regulares en lugares frescos y sombreados, y evitar la realización de actividades físicas extenuantes en momentos de alta temperatura.

Es importante tener en cuenta que el síncope por calor puede ser una condición grave y requerir atención médica inmediata.

ENFERMEDADES CAUSADAS POR EL PASO DE CICLONES TROPICALES

Los ciclones tropicales no provocan enfermedades directamente, pero pueden contribuir a la propagación de ciertas enfermedades o aumentar el riesgo de aparición de ciertos problemas de salud.

Tras el paso de un ciclón tropical, pueden producirse diversos efectos sobre la salud. Estos efectos pueden variar dependiendo de la intensidad del ciclón, la duración de su impacto y las condiciones sanitarias y de infraestructura de la zona afectada.

Algunos de los riesgos para la salud asociados con los ciclones tropicales son los siguientes:

Lesiones físicas: Durante un ciclón, las fuertes ráfagas de viento, los objetos voladores y las estructuras colapsadas pueden provocar lesiones graves, como fracturas óseas, heridas, cortes y contusiones. Además, las inundaciones repentinas pueden causar ahogamientos y lesiones relacionadas con el agua.

Enfermedades transmitidas por vectores: Después de un ciclón tropical, puede haber un aumento en la población de mosquitos y otros insectos, lo que aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, el zika, la fiebre chikungunya y la malaria. Los mosquitos encuentran criaderos en los charcos de agua estancada dejados por las lluvias intensas y las inundaciones.

Enfermedades diarreicas: Las inundaciones asociadas con los ciclones pueden contaminar el suministro de agua potable y los sistemas de saneamiento, lo que aumenta el riesgo de enfermedades diarreicas como el cólera, la salmonelosis y la gastroenteritis. El contacto con agua o alimentos contaminados puede provocar infecciones gastrointestinales.

Infecciones cutáneas: El contacto con el agua contaminada durante las inundaciones puede provocar infecciones cutáneas, como dermatitis, micosis y leptospirosis. El agua estancada también puede albergar bacterias y otros microorganismos que pueden ingresar al cuerpo a través de cortes o heridas en la piel.

Problemas respiratorios: Durante los ciclones, pueden ocurrir fuertes vientos y tormentas de polvo, lo que puede empeorar la calidad del aire. Esto puede desencadenar problemas respiratorios en personas con afecciones preexistentes como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Estrés y problemas de salud mental: Los ciclones tropicales pueden provocar altos niveles de estrés y ansiedad debido a la pérdida de vivienda, pertenencias y seres queridos, así como a la interrupción de la vida cotidiana y la falta de acceso a servicios básicos. Esto puede aumentar el riesgo de problemas de salud mental, como depresión, trastorno de estrés postraumático y otros trastornos de ansiedad.

Es importante destacar que los efectos en la salud durante y después de un ciclón tropical pueden variar según la región y las condiciones específicas. Es fundamental seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y tomar medidas de prevención, como mantener la higiene personal, evitar el contacto con agua o alimentos contaminados, protegerse de los mosquitos y buscar atención médica si se presentan síntomas de enfermedades.