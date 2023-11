Colaborador de Lía Limón perdió el ojo izquierdo tras atentado en alcaldía de Álvaro Obregón

Lía Limón, alcaldesa de la demarcación Álvaro Obregón en la Ciudad de México, ha brindado una actualización sobre el atentado que involucra a su colaborador, Juan Pablo Izquierdo Medina. Según la alcaldesa, Izquierdo Medina perdió el ojo izquierdo y se encuentra sometido a una cirugía maxilofacial como consecuencia del ataque violento. La alcaldesa dio a conocer esta noticia en las escalinatas del Congreso y expresó su preocupación por la salud de su colaborador.

“Ahorita está empezando su intervención, lo están sometiendo a una cirugía maxilofacial y entrará también el cirujano de órbita; afortunadamente el balazo no penetró el cráneo, afortunadamente, pero sí le explotó el ojo izquierdo y ojalá el derecho se salve”, afirmó Lía Limón, dando detalles de la cirugía a la que está siendo sometido Izquierdo Medina.

LÍA LIMÓN AFIRMA QUE IZQUIERDO ‘ES UN HOMBRE BUENO Y NO TIENE ENEMIGOS’

La alcaldesa relató que estuvo con el funcionario herido en el hospital ayer, y tiene la intención de visitarlo nuevamente después de la operación para verificar su estado de salud. Limón subrayó la integridad y la falta de enemigos de Juan Pablo Izquierdo Medina, agregando que no tienen conocimiento de ningún motivo que justifique este ataque.

“No tengo la menor idea (del móvil) y no me quiero adelantar, lo que sí les puedo decir es que Pablo no tenía y no tiene enemigos, Pablo es un hombre de bien, es un hombre leal, es un hombre honesto, es un hombre de trabajo, no tenía ni tiene enemigos. No le conozco enemigos, ni yo, ni su familia, ni los demás colaboradores, y por supuesto, estoy convencida de que esto se tiene que investigar y aclarar”, enfatizó Lía Limón.