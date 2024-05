Colisiona tren de pasajeros ‘San Martín’ contra locomotora en Palermo, Buenos Aires; se reportan más de 60 heridos (Video)

Personal de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires -SAME- y bomberos trabajan en la evacuación de las personas. Hasta el momento, según lo informado por las autoridades sanitarias, se registran al menos 60 personas con heridas con diferente gravedad.

COLISIÓN DE TREN ‘SAN MARTÍN’ DEJA A MÁS DE 60 PERSONAS HERIDAS; 30 FUERON CÓDIGO ROJO

Jorge Macri, jefe de gobierno porteño, brindó detalles sobre la magnitud de la emergencia, indicando que se asistió a un total de 60 personas, de las cuales al menos 30 fueron categorizadas como “código rojo”. Destacó que en un lapso de poco más de 40 minutos se logró evacuar a todos los heridos, incluyendo el traslado de dos personas en helicóptero. Además, mencionó que solo uno de los cuatro maquinistas involucrados en el accidente necesitó ser trasladado a un centro médico.

Alberto Crescenti, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), confirmó que no hubo víctimas fatales gracias al rápido accionar de los equipos de emergencia.

En el lugar del accidente, tanto Bomberos como el SAME desplegaron un importante operativo para atender a los pasajeros heridos y controlar el derrame de combustible. El SAME emitió una alerta roja y coordinó el traslado de 30 personas con distintos tipos de lesiones a diferentes centros hospitalarios. Otros 60 pasajeros fueron evaluados en el lugar y se determinó que no era necesario hospitalizarlos.

Hasta el momento se desconoce la cifra total de personas heridas de gravedad y no gravedad.