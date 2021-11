Comienza el INM proceso administrativo de los 600 migrantes rescatados en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que inició el proceso administrativo de 600 personas migrantes originarias de 12 países, rescatadas este sábado de cajas cerradas de dos tráileres, en el estado de Veracruz.

De ellas, 145 son mujeres y 455 hombres provenientes de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Cuba, El Salvador, Venezuela, Bangladesh, Ecuador, Ghana, India, República Dominicana y Camerún, señaló.

Eran “arriba de 400... no me había tocado ver tantos en un solo evento”, dijo a la prensa Tonatiuh Hernández Sarmiento, de la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz tras visitarles. “Vienen algunos muy sucios, llenos del lodo, me imagino que por las mismas condiciones físicas de los contenedores... en hacimiento, imagino que por el calor venían bastante mojados”, agregó.

Según el funcionario había menores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades. (Con información de AP y El Universal)