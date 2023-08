Como en ‘misión imposible’ ladrones usan rapel para robar 1 millón de pesos en relojes

En entrevista para el medio N+, Oswaldo, dueño del lugar, declaró que varias de las piezas que fueron extraídas no estaban en venta, sino en reparación. También dijo que no tenía seguro contra robo, por lo que él tendrá que pagar de su bolsillo los relojes robados.

“Me informa la administración del edificio que habían ingresado a mi taller, donde lograron abrir una caja fuerte; tenía a la venta relojes de distintas marcas y pues nosotros hacemos reparaciones de relojes de clientes que, pues, vienen a reparar, y también esos relojes se los llevaron, un promedio de 30 relojes. De los relojes que tenía en exhibición, que estaban a la venta, es un promedio de 700 mil pesos, más los relojes que eran de clientes”, declaró en la entrevista Oswaldo.

“No tenía por el momento seguro, he realizado mi denuncia, por el momento no he visto si han venido peritos, no se ha presentado nadie más, tengo que dar la cara a mis clientes. Tengo que pagar, una manera de salir adelante, tengo que trabajar, soy una persona trabajadora, aquí era él todo el patrimonio de toda mi familia. Es como un show de película, ni en mis peores pesadillas podría haber pensado esta situación”, señaló el dueño del lugar.

Luego de cometer el robo, los delincuentes salieron del Centro Relojero por la escalera, pero en el negocio dejaron unas pinzas y una barreta.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó, por medio de una tarjeta informativa, que la policía fue alertada de que se había activado una alarma silenciosa en ese lugar y al acudir, policías se entrevistaron con el encargado de vigilancia, quien les informó que detectó que una de las puertas había sido bloqueada y, en uno de los despachos, se localizó una caja con herramientas para abrir una caja fuerte.

También se dio a conocer que se localizó la escalera de rapel con la que los delincuentes habrían logrado entrar y salir del lugar.

