Confirman relación amorosa de Angela Aguilar y Gussy Lau; fans celebran y otros cuestionan noviazgo

Saltillo.- Un revuelo para los fans de la cantante de origen mexicano Angela Aguilar, al hacerse oficial que llevaba una relación amorosa con el compositor conocido como Gussy Lau.

La filtración de las imágenes que comenzaron la noche del miércoles y desató rumores en medios y redes sociales. Sin embargo todo se hizo oficial cuando la cantante que radica en Estados Unidos realizó un video a través de Instagram en donde reclamaba ser víctima de abuso de confianza y se sentía traicionada.

“Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma” dijo en sus primeros pronunciamientos. “Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran”, agregó.