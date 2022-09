Consulta sobre permanencia del Ejército en las calles podría ser en enero: AMLO

“ No voy yo a polemizar a Santiago Creel, ahora sí que como dicen los jóvenes: zafo. Nosotros no presionamos a nadie, aquí cada quien es responsable de sus actos, lo que no queremos es que siga la élite, siga una minoría decidiendo por todos, como era antes, la llamada clase política que decida por todos”, comentó.

De igual manera, confió que el día de mañana darán a conocer el proceso que, además, “no se hará con el apoyo del Instituto Nacional Electoral (INE)”, sino, con el de la población.

“Mañana vamos a presentar aquí el programa. No se le va a llamar consulta porque tiene que buscarse el marco legal apropiado, tampoco queremos que participe el INE, porque nos va a pedir muchísimo dinero, viáticos, no, desgaste, viajes al extranjero para ir a ver cómo llevan a cabo las consultas en otras partes, entonces no, así no, saldría carísimo”, insistió.

