‘Cuando te viol... y te mate me vas a hablar’, así la amenazó un desconocido en el transporte público

En México, más del 66% de mujeres han sido víctimas de violencia de género, el acoso callejero y las amenazas son claras manifestaciones de este tipo de agresiones. Fue el pasado 17 de agosto que una mujer recibió amagos de violación y feminicidio por parte de un desconocido en el transporte público.

La usuaria de una ruta que circula por Boca del Río, Veracruz escribió en Twitter el diálogo que sostuvo con el habitante de esta localidad, en su tuit relató que la conversación comenzó porque el aparente agresor verbal le pidió la hora. El incidente ocurrió alrededor de las 16:30 horas.

Publicidad

Posteriormente, el señor de entre 35 y 45 años intentó seguir interactuando con la joven haciéndole comentarios sobre sus tatuajes. “Yo quiero hacerme unos así... Hey, shh, hazme caso”, le dijo.

Ante la insistencia, ella le dejó en claro que no quería seguir platicando con él, diciéndole lo siguiente: “Señor, no me interesa tener una conversación con usted”.

La reacción inmediata del hombre en cuestión fue amenazarla, diciéndole que seguramente querría hablarle en el momento en que estuviera violentándola.

Publicidad

Te podría interesar: Su hermano la golpea, lo denuncia y sus padres la echan de su casa

“¡Ja! ¿Qué no te interesa? A ver si cuando te viol... y te mat... no me vas a estar gritando que te deje”, le dijo. La usuaria de Twitter detalló que la conversación ocurrió a bordo de un autobús conocido como “laguna”.