Monclova, Coahuila.- Una monclovense de 30 años de convirtió en víctima de violencia de su propio hermano quien le dio de puñetazos en su rostro cuando estaba bajos los influjos del alcohol, no obstante cuando recibió atención médica fue obligada por su familia a decir que sufrió un accidente, para que no lo llevaran detenido.

Fue la noche del sábado 13 de agosto cuando sus hermanos estaban reunidos junto a sus esposas en la casa de sus padres, en el domicilio marcado con el número 823 de la calle Cuatrocienegas en la colonia Hipódromo en Monclova.

Al salir hacia el área donde estaban conviviendo e ingiriendo bebidas alcohólicas para ir a comprar un refresco, Rosa Irene Aguillón comenzó a ser insultada por su hermano Felipe, ella respondió a las ofensas y de ahí vino la agresión.

“Había insultos pero esta es la primera ocasión que me ha golpeado, estaba envalentonado por la bebida”.

Nadie hizo nada por detenerlo, sin embargo al ver las lesiones que le dejó Felipe en su ojo izquierdo, sus familiares le trasladaron a la Cruz Roja para que recibiera primeros auxilios, pero al momento de que le cuestionaron que le ocurrió ahí fue obligada por sus parientes a decir que se había caído y por el golpe que recibió se generó la lesión. Le dieron un medicamento para dormir y hasta el siguiente día despertó con un fuerte dolor.

“Me propinó tres puñetazos y la parte del párpado de abajo se me safó, me llevaron a Cruz Roja pero me hicieron decir que me había caído”.

Rosa narró a VANGUARDIA que ella perdió un hijo seis meses atrás, luego su divorcio y esto lo llevó a una depresión severa que le obligaba a estar tomando medicamento controlado, lamentablemente su situación se descontroló y le llevó a ser una mujer en situación de calle.

“Vivía como indigente”, expresó; apenas tenía algunos años de haber regresado a vivir a casa de sus padres.

Al pasar dos días de la agresión, Rosa decidió denunciar a su hermano ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado por el delito de lesiones, fue entonces cuando sus padres al enterarse le echaron de su casa.

Explicó que al no tener apoyo de otras personas, acudió a un Bazar ubicado en la Zona Centro donde hace años atrás confiaron en ella y le dieron trabajó durante y ahí de nueva cuenta le otorgaron la oportunidad de reintegrarse a trabajar.

Las personas del negocio le ayudaron a conseguir un cuarto en la colonia Praderas donde está habitando mientras puede rentar un lugar mejor para vivir.

Mencionó que ahora o único que le interesa es que alguien le apoye para acudir con un oftalmólogo para descartar que su ojo tenga algún daño por los golpes que le propinó su hermanos, la forma de contactarla es en el teléfono 8124462177.

De las autoridades sólo espera justicia para la agresión de la que fue víctima.