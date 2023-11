‘De tal palo’... Ventilan agresiones de Lord y Lady Lomas de Angelópolis, padres del junior que golpeó a guardia (videos)

“Cómo no me pueden abrir si soy el propietario de la casa (inaudible) y este brother ya me ha visto muchas veces, ya es personal, cabrón. Puedo pagar la multa que sea, la verg*, la demanda que sea y partirte tu madre, entonces bájale de huevos. ¿entendiste? Cuando me veas en la moto déjame entrar, y si me van a multar no hay pedo, váyanse mandando la multa”, se le oye decir.

Ante ello, el guardia de seguridad sólo asiente con la cabeza y se le oye decir “sí, señor no vuelve a pasar”. Otro supervisor que está en la escena sólo se remite a observar lo que pasa y no dice nada, al menos en lo que dura el video.

MAMÁ TAMBIÉN SE VA A LOS PUÑETAZOS

La madre de Patricio “P”, Paola “M”, también ha sido reconocida en las redes sociales por ser una persona violenta, pues se filtró un video supuestamente protagonizado por ella en donde se le puede ver golpeando a otra mujer.