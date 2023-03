Defiende AMLO a Samuel García de juicio político: ‘¡Samuel aguanta, el pueblo se levanta!’

Legisladores locales del Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional impulsaron el proceso contra el mandatario por no presentar el presupuesto de 2023 en tiempo y forma.

López Obrador pidió al gobernador no dejarse de estos ataques y criticó que los partidos intenten hacer lo que el Gobierno Federal realizaba antes, negociar el presupuesto en lo “oscurito” y depender de “moches” para su aprobación.

“Entonces todo este asunto es porque quieren que sea como antes en el gobierno federal donde se entregaban moches a los dirigentes de partidos para que aprobaran los presupuestos, o se hacía negociaciones en lo ‘oscurito’ para repartirse el presupuesto, y el presupuesto es dinero del pueblo, dinero de la gente, tiene que destinarse a ayudar a los ciudadanos, no en beneficio de grupos ni de partidos”, mencionó.

“Interponer un recurso de desafuero porque el gobernador no acepta o no cede, pues está muy mal de parte de los legisladores, ojalá y no aceptes Samuel, ¡Samuel aguanta, el pueblo se levanta!”, dijo el presidente.

El mandatario federal dijo estar a favor de Samuel García y pidió que se hagan las investigaciones correspondientes a quienes desde el Legislativo presionan con el juicio político.

“Ojalá y se hicieran las investigaciones por qué, ¿cómo van a tener ellos injerencia en asuntos que no les corresponden? ¿Qué tienen que ver con el Ejecutivo?”, cuestionó.

“Por eso hay tres poderes, el poder legislativo es para poder aprobar las leyes, el poder ejecutivo es para poder realizar las obras, los planes, como su nombre lo dice, es ejecutar, ahora resulta que aquí en Nuevo León el legislativo quiere llevar a cabo funciones del ejecutivo”, expresó López Obrador.