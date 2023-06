‘Definitivamente no estamos solos’... Estados Unidos ha recuperado naves extraterrestres, asegura David Grusch, ex oficial de Inteligencia (video)

Durante una serie de entrevistas con The Debrief y NewsNation, Grusch, quien es un veterano de la Fuerza Aérea y ex miembro de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, reveló aún más detalles impactantes.

“El fenómeno de la inteligencia no humana es real. No estamos solos. Las recuperaciones de este tipo no se limitan a Estados Unidos. Se trata de un fenómeno global y, sin embargo, una solución global sigue eludiéndonos”, dijo a The Debrief.

Sin embargo, ni Grush ni Grey presentaron evidencia para apoyar sus afirmaciones. Grush incluso admitió que nunca ha tenido ante sus ojos las fotos de las supuestas naves extraterrestres recuperadas por el programa confidencial.

Tecnología peligrosa

Tanto Grusch como Grey sostienen que durante décadas EU ocultó su existencia para evitar que otros países intentaran hacerse con una tecnología desconocida y potencialmente peligrosa, un secretismo que resultó lógico durante mucho tiempo.

“Sin embargo, ya no es necesario seguir negando que estas tecnologías avanzadas derivadas de la inteligencia no humana existan o hayan aterrizado, estrellado o caído en manos humanas”, valora Grey, que espera que un cambio de planteamiento al respecto allane el camino hacia un debate “mucho más amplio”.

Esta denuncia surge tras una intensa actividad de “objetos no identificados” o “fanis”. En ese momento se reportaron varios derribos de supuestos vehículos de origen desconocido.

Hace ya cerca de dos años, el Pentágono publicó un informe en el que se recogían hasta 144 avistamientos de objetos voladores que no pudieron ser identificados.

¿Qué son los FANI?

Recientemente, las autoridades federales de Estados Unidos junto a la NASA anunciaron un nuevo término, los ‘FANIS’ (Fenómenos Anómalos No Identificados) dejando atrás la terminología ‘OVNIS’. Desde siempre, se había utilizado el concepto OVNI para referirse a un Objeto Volador No Identificado.

La intención de estas organizaciones, al igual que la del Pentágono (Departamento de Defensa de Estados Unidos), es la de suprimir la antigua denominación que se hizo popular en todo el planeta y que no era tan exacta como la nueva.

Los ‘FANIS’ estudian todo tipo de fenómenos aéreos que no logren ser identificados y que no tengan ninguna explicación científica aparente y oficial.