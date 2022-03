Dejar de usar tapabocas sería un error, señalan expertos

Ciudad de México. Forma parte de nuestro día a día. No salimos a la calle sin él. Sin embargo, a principios de 2020 el cubrebocas era un dispositivo ajeno para la mayoría, y ahora, ante la posibilidad de que su uso sea limitado a algunos espacios, nos negamos a dejarlo por el riesgo de un contagio de covid-19.

A dos años de iniciar su uso masivo, el gobierno federal, con el apoyo de expertos, analiza la pertinencia de seguir usándolo, tanto en espacios abiertos como cerrados.

Especialistas advierten que “no hay prisa por dejar de usar el cubrebocas. Hacerlo en los espacios cerrados o abiertos sin sana distancia, sería un error”. Para la población, en particular los adultos mayores o personas con comorbilidades, su uso aún sigue siendo necesario, especialmente para quienes han padecido los efectos del covid grave y la pérdida de familiares.

No obstante, los jóvenes están más predispuestos a dejar de utilizarlo si así lo disponen los gobiernos. “A mí no me preocupa dejar de usarlo, me siento segura en la calle y en el salón de clases, además todos mis amigos están vacunados”, señala Sofía, de 20 años.

