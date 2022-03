Es riesgoso dejar cubrebocas; tasa de infección aún es alta: Expertos

Ante la amenaza de una quinta ola de Covid-19 en México, especialistas en salud consideraron que aún no es tiempo de dejar de utilizar el cubrebocas, sobre todo en espacios cerrados.Señalaron que la pandemia aún no ha terminado, por lo que no es seguro dejar de usar mascarilla para evitar contagios.

“El país no está preparado para desprenderse del cubrebocas y otras acciones de prevención, pues la tasa de positividad por infecciones aún se encuentra arriba de 20%”, dijo el infectólogo Alejandro Macías en entrevista con EL UNIVERSAL.

El médico aseguró que no existe una fecha exacta para que termine esta pandemia, por lo que no es seguro dejar el cubrebocas. “No hay una cifra definida para decir que terminó la pandemia. En general ningún país ha asumido que ha terminado la etapa pandémica porque existen tasas arriba del 10% o 5% [de infecciones]”, refirió.

Expuso que el gobierno podría esperar, hasta bajar a 5% en la cifra de positivos para que las autoridades de cada localidad determinen en qué momento es viable hacer a un lado las medidas de precaución.

El doctor en Ciencias Matemáticas y académico de la UNAM, Arturo Erdely, dijo que “no es muy relevante lo que pueda decir el gobierno en este sentido, porque desde el inicio de la pandemia tuvo una postura prejuiciosa y resistente a su uso”.

Señaló que la recomendación del gobierno sobre el uso de cubrebocas, “fue tibia, por lo que ahora discutir si se echan para atrás en una recomendación que no fue contundente, la verdad que no habrá gran diferencia”.

Sostuvo además, que la población aprendió que el virus del Covid-19 se transmite a través del aire, principalmente en espacios cerrados y mal ventilados.

“Quien se quiera cuidar, lo puede seguir haciendo utilizando mascarilla, al margen de lo que diga este gobierno, que en este sentido no está muy bien acreditado que digamos”, opinó.

Para el médico Héctor Rossete dejar el cubrebocas “es otro error que se está cometiendo. Recordemos que en México hay gente que no está vacunada, que es vulnerable; además hay que recordar que los menores de edad también se enferman y pueden padecer long covid o fallecer”.

“Yo le recomendaría al Presidente que se reuniera para establecer un verdadero protocolo de contención de la pandemia y de lo que se nos avecina próximamente. México no es un modelo en la contención de la pandemia y las miles de muertes por esta causa lo confirman”, expresó.

