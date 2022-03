“¡Déjense venir!” Chumel Torres responde a denuncia ante FGR de senadora Bertha Caraveo

Después de que la Fiscalía General de la República abriera una carpeta de investigación por violencia política de género de la senadora Bertha Caraveo contra el influencer Chumel Torres ; el también comediante respondió ante la acusación.

Fue en el marco del 8 de marzo (8M), Día Internacional de la Mujer, que la morenista de Chihuahua anunció su denuncia ante la instancia luego que en el programa transmitido en vivo por Youtube, El Pulso de la República, se le llamara “estúpida”, “tarada”, “babosa”, “lambiscona”, “arrastrada”.

“Esta estúpid*, ¡ah!, le dije estúpid*, le quise decir tarada, es Bertha Caraveo, senadora de Morena de Chihuahua. ¡Me lleva la verg*! Señora, tantito más arrastrada y babosa, y le crece el caparazón, mija, ¡eh! Poquito más lambiscona y se le escalda la lengua con el Presidente”, mencionó Torres.

A lo que el presentador expresó al comienzo de un video “de verdad no estoy ni triste ni preocupado porque soy de Chihuahua, soy del desierto. Allá sacamos esperanza hasta por debajo de las piedras”, se puede escuchar.

Este fue publicado en la red social de Twitter con la descripción “¿Libertad de expresión? No. Aquí no. Aquí no existe eso”; junto a la frase mencionada en su video “déjense venir, todavía le queda mucho norte estas venas”.

El conductor de El Pulso de la República, continúo en el video asegurando que él no es la “única cabeza” del programa; “porque el Pulso no soy yo, compas. El Pulso somos yo y mis compas y entre todos hacemos esto que amamos y nos da de comer. El Pulso no tiene una sola cabeza, no soy yo”, puntualizó.