Denuncian diputados de Nuevo León a Samuel García ante la FGR por retención de recursos

Explicó que esto responde a la retención de fondos federales relativos al ramo 33, en donde por ley “no debe jinetearlos, ni guardarlos” , lo que afecta a los ciudadanos de Nuevo León de manera directa, ya que algunos municipios ya no pudieron pagar la segunda semana de octubre a los trabajadores, los gastos de patrullas y ambulancias, para atender temas de seguridad o para urgencias.

Guerra y Garza subrayaron que los diputados federales del PRI, PAN y PRD no cederán en la defensa de la autonomía municipal.

Jorge Álvarez Máynez, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, puntualizó que el disgusto de los priístas es porque pretenden imponer a su ex candidato a la gubernatura como fiscal del estado. Pero el gobernador Samuel García vetó esa candidatura.

Ese es el problema, pero hizo bien. “No se puede politizar y partidizar la justicia y no se lo permitimos ni a Peña Nieto nombrar un fiscal carnal y no podemos permitirlo en Nuevo León”, añadió el emecista.

“Ganamos con votos, ganamos un cambio, derrotamos a la vieja política y no fue para darles la Fiscalía, para que la utilicen como instrumento político electoral. Así que sí van a venir con lonas, van a venir con insultos, contra Samuel García pueden hacerlo, pero no van volver a poner a Nuevo León a los intereses de la vieja política”, agregó desde la tribuna de la Cámara de Diputados.