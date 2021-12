Detención de hijos de ‘El Chapo’ corresponde a México: AMLO sobre recompensas de 5 mdd de EUA

Además, reiteró que el gobierno de Estados Unidos aún no envía una petición formal de extradición.

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

“En este caso, lo que tiene que ver con drogas sintéticas, como el fentanilo. Hay una preocupación del gobierno de Estados Unidos porque han perdido la vida muchos estadounidenses, más de cien mil por el consumo de estas drogas, que son muy peligrosas y, por esto tomaros esa decisión. No ha habido más que eso” añadió.



Te puede interesar: No tenemos duda de que liberar al hijo del Chapo fue lo mejor, no queremos la guerra: AMLO



Te puede interesar: ¿Te gustaría vivir en una mansión que fue de ‘El Chapo’ Guzmán o del ‘Señor de los Cielos’?... AMLO las rifará en septiembre

Por otra parte, aseveró que en caso de que los hijos de Joaquín Guzmán Loera se encuentren en territorio nacional, es responsabilidad de las autoridades mexicanas lograr su detención.

“Si están territorio nacional, a quien corresponde detenerlos, pues es a la autoridad nuestra. No se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esta materia, ni en ninguna otra en nuestro territorio. Nosotros somos los que tenemos que hacer nuestro trabajo”, subrayó.