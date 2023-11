Diputada de Morena en Veracruz exige a indígenas no hablar su lengua: “Aquí se me habla en español” (video)

Un video que circula en redes sociales ha generado gran indignación en México al exhibir a Margarita Corro Mendoza, diputada de Morena en Veracruz, exigiendo a un grupo de personas de la comunidad chinanteca hablar español durante una reunión.

El material de aproximadamente 45 segundos captura el momento en que la legisladora les pide a los asistentes que utilicen el español, alegando que no comprende su lengua nativa. “Si lo dices en español, te entiendo. Yo respeto su lengua, pero no la hablo. Aquí se me habla de frente, y en español”, se escucha decir en el video.

DIPUTADA DE MORENA EXIGE QUE COMUNIDAD INDÍGENA SE COMUNIQUE SOLO EN ESPAÑOL

Momentos más tarde, uno de los presentes intenta explicar que tienen derecho a hablar en su lengua materna, pero la diputada lo interrumpe, argumentando que “eso no importa, estamos en una reunión pública”.

Además, la presidenta de la Mesa Directiva de Veracruz les indica que si no quieren votar por Rocío Nahle, aspirante a la candidatura de Veracruz por Morena, no lo hagan, pero si Nahle gana la encuesta interna, ella será la Gobernadora de la entidad.

“Si no quieren votar por Morena, no voten tampoco, pero si alguien se ha preocupado por los pueblos originarios, por los apoyos a adultos mayores, por las mujeres beneficiarias, es este partido”, asegura la diputada.