Gobernadora de Tlaxcala nombra a su ahijado como secretario de Gobierno, pese a ser deudor alimentario

El nombramiento contrastaría con la nueva Ley 3 de 3 vigente en la entidad, donde quienes sean señalados como deudores alimentarios no pueden ocupar un cargo público.

El Gobierno del estado dijo no tener información del caso. Lorena Cuéllar agregó que desconoce sobre este tema, a pesar de que hace unos meses medios digitales locales, dieron a conocer la situación del funcionario de origen morelense.

“Saben que viene una Ley importante en ese tema, nosotros no tenemos un comunicado de una persona, una expareja o alguna otra, estamos actuando en consecuencia, somos los primeros en detener los ingresos en el momento que el juez nos los indica, entonces nosotros no tenemos ni un solo caso de ese tipo y si hay alguien que faltara, tomáramos una decisión, estoy en la mejor disposición de ese tema, no lo vamos a permitir”, dijo Lorena Cuéllar.

Desde diciembre, Luis Antonio Ramírez Hernández retiró el apoyo económico a pesar de que su hijo tiene un problema de salud en los pulmones.

“Públicamente, hago responsable al señor Luis Antonio Ramírez Hernández y a todos los funcionarios involucrados en este acto de corrupción para que mi bebé no pueda recibir la pensión alimenticia, los hago responsables del problema de salud de mi bebé que en su momento no pudo recibir la atención adecuada”, dijo la exesposa del funcionario, Tanía Rodríguez González, en entrevista con Imagen Televisión.

