Dos microsismos sacuden Magdalena Contreras: ¿Por qué no sonó la Alerta Sísmica en la CDMX el 14 de febrero?

La mañana de este miércoles 14 de febrero, la alcaldía Magdalena Contreras en la Ciudad de México se vio sacudida por dos microsismos, según informó el Servicio Sismológico Nacional. El primer movimiento telúrico tuvo lugar a las 06:42 horas, ubicado a 3 km al norte de dicha alcaldía, seguido por otro a las 06:43 horas, con una magnitud de 1.8, también a 3 km al norte de la misma zona.

A pesar de la intensidad de estos eventos, las autoridades no reportaron daños significativos. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, confirmó a través de su cuenta de redes sociales que hasta el momento no se habían registrado afectaciones: “Estamos recabando información. Al momento no se han reportado daños. Seguiremos informando”.

TE PUEDE INTERESAR: Enjambres Sísmicos: Qué son, cómo prepararte y cómo enfrentarlos