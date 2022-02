El ajolote mexicano, el animal más popular de México tiene su propio día nacional

En 2018 el Senado de la República declaró el 1 de febrero como día nacional del ajolote mexicano gracias a un estudio de la revista Nature.

El ajolote, el animal que se ha vuelto tendencia en México gracias a su aparición en el nuevo billete de 50 pesos, es una especie emblemática de la cuenca de México y el 1 de febrero es celebrado su día nacional.

La especie Ambystoma mexicanum, es un tipo de salamandra que habita en los 180 canales de Xochimilco, Ciudad de México, este animal no puede ser encontrado en otra región. Fue nombrado ‘Axolotl’ por los aztecas y en su mitológica simbolizaba la vida y el movimiento.

¿POR QUÉ EL 1 DE FEBRERO ES DÍA NACIONAL DEL AJOLOTE MEJICANO?

Hace cuatro años, el 1 de febrero de 2018 la revista científica Nature publicó un artículo titulado ‘The axolotl genome and the evolutión of ket tossue formation regulators’, cuyos resultados arrojaron que el genoma del ajolote tiene 32 millones de pares de bases ADN, 10 veces más de lo que contiene el genoma humano, convirtiéndolo además en el genoma más grande hasta ahora estudiado.

Razón por la cual el Senado de la República aprobó la propuesta del Grupo Parlamentario del Partido acción Nacional para decretar el 1 de febrero como ‘Día Nacional del Ajolote Mexicano’.

Dentro de este proyecto se habló de la importancia cultural, económica y científica del ajolote. Se mencionó que anteriormente el ajolote habitaba todo el sistema lagunar del Valle de México (lago de Texcoco, Xochimilco, Chalco, Zumpango y Xaltocán), por la pérdida del sistema lacustre actualmente solo está en Xochimilco.

Además, muchos han declarado que este animal ha tenido gran presencia cultural en nuestro país y que incluso es objeto de identidad nacional. Aun así, este espécimen ha sido puesto en riesgo por lo que por medio de este proyecto se buscó impulsar su protección.

DATOS CURIOSOS DEL AJOLOTE

Este característico anfibio no sólo se ha vuelto noticia por formar parte de los nuevos billetes, sino también por sus peculiaridades:

-Tiene la capacidad de regenerar sus extremidades y cola (esta regeneración incluye músculos, huesos y nervios.

-Debido a su capacidad de regeneración, es posible que los científicos encuentren como replicar la estructura de su genoma para dar cura al cáncer.

-En la mitología azteca este animal fue incluido como el dios Xólotl-Actualmente las condiciones en las que se encuentran los canales de Xochimilco representan un gran riesgo para el ajolote, poniéndolo incluso en peligro de extinción.