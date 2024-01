El aterrador viaje a bordo del vuelo 1282 de Alaska Airlines

Por Colbi Edmonds y Rebecca Carballo

Los pasajeros describen una mezcla de horror, confusión y calma inquietante después de que una sección del avión se desprendió durante el vuelo.

Se sintió como una explosión. Luego el avión se sacudió, cayeron las mascarillas de oxígeno y las luces parpadearon. Un vapor blanco recorrió la cabina. Algunas personas gritaron. Otras estaban desorientadas.

TE PUEDE INTERESAR: Suprema Corte rechaza solicitud de Lenia Batres de reducir su sueldo e inscribirse en el ISSSTE

Así comenzaron los angustiosos minutos a bordo del vuelo 1282 de Alaska Airlines, cuando, el viernes por la noche, una sección del tamaño de una puerta cerca de la parte trasera del avión se desprendió 10 minutos después de despegar de Portland, Oregón, dejando a algunos pasajeros inicialmente confundidos y a otros completamente aterrorizados.

“Lo primero que pensé fue: ‘Voy a morir’”, dijo Vi Nguyen, de 22 años, una pasajera de Portland.

Nicholas Hoch, de 33 años, estaba en el asiento 12A, una ventana cerca de la parte delantera del Boeing 737 Max 9. Trató de mantener la calma. Aun así, comenzó a escribir mensajes de texto a su madre y a su novia. Algo andaba mal en el avión, les dijo, y agregó: “Las amo”.

El vuelo, que llevaba 171 pasajeros y seis integrantes de tripulación, comenzó de manera normal. Iba con destino a Ontario, California, y se había retrasado inicialmente unos 20 minutos para permitir el deshielo, dijo Hoch, un arquitecto que volaba para visitar a la familia de su novia.

Pasó el tiempo de la demora, instalándose en su zona de confort previo al vuelo, poniéndose sus auriculares de cancelación de ruido y escuchando un pódcast sobre Tokio, en preparación a su viaje a Japón en un par de días.

A las 5:07 p. m., el vuelo 1282 salió de Portland, según FlightAware, un sitio web de seguimiento de vuelos. Subió a unos 4800 metros, viajando a aproximadamente 700 kilómetros por hora.

Entonces ocurrió el estruendo. Para otros fue como un estallido. Vicki Kreps, de 56 años, una enfermera de Vancouver, Washington, que estaba sentada en la fila 19 con sus dos nietos, Brady, de 7 años, y Brynlee, de 5, dijo que pudieron sentir un claro desplazamiento hacia adelante en sus asientos, luego la descompresión del aire en sus oídos. Ayudó a ponerle la máscara de oxígeno a Brynlee, mientras Brady se ponía la suya.

“Sin duda sentimos que estábamos descendiendo rápidamente”, dijo Kreps.

[Un tapón que cubría una de las puertas de emergencia innecesarias en un avión Boeing 737 Max 9 de Alaska Airlines, como el que se muestra a continuación, se desprendió en el aire, dejando un boquete. Estaba en el lado izquierdo del avión, en la fila 26. Nadie iba sentado junto a él, dijeron funcionarios federales.]

Evan Smith, un abogado de 72 años, dijo que comenzó a ver “cosas negruzcas y humeantes” girando alrededor de la cabina.

Hoch levantó la vista y vio que el viento soplaba, empujando el cabello de los pasajeros hacia atrás. “La mejor manera en que puedo describirlo es como pinchar un cartucho de CO2 y que el vapor saliera del cartucho”, dijo.

“Pero estábamos en ese cartucho”.

La histeria se desató cuando algunas personas se levantaron, señalando y gritando que había un agujero en la parte trasera.

Fue en la fila 26, dijeron las autoridades de aviación en una conferencia de prensa el sábado. Nadie iba sentado en la ventana ni en el asiento del medio. Pero después de la “descompresión rápida” de la cabina, los reposacabezas de dos asientos cercanos habían desaparecido, así como la parte trasera de uno.

La pieza del fuselaje que se desprendió se llama tapón de puerta porque cubre lo que en otros modelos del avión a veces se utiliza como una salida de emergencia. La presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, Jennifer Homendy, dijo el domingo que el tapón fue encontrado en el patio trasero de una casa en Portland.

Después de que se desprendió, una mujer se acercó hacia la parte delantera del avión para decir que a alguien se le había desprendido la camisa, dijo Hoch. Él también dijo que algunas personas le contaron que habían perdido sus pertenencias, como su teléfono o auriculares.

Los auxiliares de vuelo pidieron a los pasajeros que se sentaran y permanecieran sentados. Pero Elizabeth Le, de 20 años, amiga de Nguyen, dijo que era difícil escuchar los mensajes debido al viento que azotaba el interior del avión.

La confusión se extendió por toda la cabina y quienes estaban sentados al frente no sabían qué estaba pasando detrás de ellos, dijo Hoch.

Un niño y su madre estaban sentados cerca de la sección que se desprendió, dijo Le. Los auxiliares de vuelo les ayudaron a trasladarse al otro lado del avión unos minutos después, dijo. El niño parecía haber perdido la camisa y su piel estaba roja e irritada, agregó.

“Fue realmente aterrador”, dijo Le. “Casi me derrumbo, pero me di cuenta de que necesitaba mantener la calma”.

Hoch relató que sintió una serie de emociones. Mantenía su cabeza en movimiento, mirando constantemente hacia atrás y hacia adelante. La mujer que estaba a su lado lloraba. Le pidió que le tomara la mano, y él así lo hizo.

Pero en general, todos estaban “escalofriantemente calmados”, dijo Hoch, aunque agregó que algunos estaban “entrando en pánico pero en silencio”.

Smith, quien regresaba a su casa en Murrieta, California, después de visitar a su hija y yerno en Portland, dijo que su experiencia previa como oficial de policía militar le enseñó que era importante mantener la cabeza fría. Tenía la sensación de que el avión era lo bastante resistente como para aterrizar.

El vuelo regresó a Portland. “El avión estaba estable. No temblaba, no hacía maniobras extrañas, solo volaba en línea recta”, dijo. “En ese momento, estaba seguro de que el avión estaba bien y que íbamos a bajar sin problemas”.

Kreps dijo que la tripulación del vuelo ayudó a la gente a mantener la compostura. “Estoy muy impresionada con Alaska y cómo manejaron esta situación”, dijo refiriéndose a la aerolínea.

Los pasajeros dijeron que una vez que el avión aterrizó, a las 5:27 p. m., los paramédicos abordaron. Un hombre sentado en la fila detrás del agujero dijo que se había lastimado el pie, pero que no había sufrido lesiones graves.

En un video que Le grabó del vuelo, se puede escuchar a los pasajeros aplaudiendo después del aterrizaje.

“Dios mío”, se escucha decir a alguien en el video.

John Yoon, Victoria Kim, Orlando Mayorquin, Niraj Chokshi, Mark Walker y Johnny Diaz colaboraron con reportería. Susan Beachy colaboró con investigación.

c. 2024 The New York Times Company