El Dr. Simi ha cobrado mucha popularidad en los últimos meses debido a que su figura de peluche se ha vuelto una constante en los conciertos: Rosalía, Los Tigres del Norte, The Strokes y The Killers son algunos proyectos musicales que han recibido esto s muñecos en el escenario.

Víctor González Torres, el empresario dueño de la marca, y el ingeniero Óscar de la Sierra Arámburo, vicepresidente de Grupo Por un país mejor, explicaron que González Torres les platicó la necesidad de tener un personaje, por lo que convocó a que consiguiera a alguien que hiciera la caricatura.

“Lo que siempre tuvo muy claro mi papá es que yo fuera simpático, alegre. ¿Recuerdan a aquel famoso actor de la época de oro que era Joaquín Pardavé? Pues tenía personajes que se volvieron entrañables, personajes muy versátiles, llenos de simpatía y que emocionaban a quienes los veían. Uno de ellos era Don Susanito Peñafiel y Somellera, que se convirtió en uno de los personajes más emblemáticos del cine nacional y que de algún modo detonó la inspiración para crearme. O sea, Don Susanito podría decir que es mi abuelito”, expresó el personaje del Dr. Simi.

Por su parte, Oscar de la Sierra contó el momento en que recibió la primera imagen del popular personaje: “El señor Burgos, un hombre bohemio, muy artístico, con colecciones de relojes, vi varias colecciones, era un hombre peculiar. Don Víctor se empezó a impacientar y me dijo ‘Me urge’. (Burgos) me dijo: ‘Ya tengo uno, ven’. Yo esperaba que me entregara 6 o 7 opciones, para mi sorpresa llegué y en efecto, como me dijo en la llamada, había un solo dibujo. Lo vi, es el Dr. Simi actual, se lo llevé a don Víctor, que tenía 7 u 8 para escoger, y en cuanto lo vio, dijo: ‘Éste’”.

¿Por qué los mexicanos avientan peluches del Dr. Simi al escenario de los famosos ?

La concusión puede ser sencilla después de ver los casos y testimonios de fans que han realizado dicha hazaña: la tendencia es generada porque el peluche del Dr. Simi se ha consagrado como un símbolo muy peculiar de México, siendo algo distintivo y cómico que difícilmente artistas extranjeros pueden llegar a entender, por lo que sus reacciones de asombro son la mayor satisfacción para los mexicanos.

Aunque existen antecedentes desde el 2021 y el viral golpe de Lady Gaga con el peluche aumentó el interés por continuar la naciente tradición, la vista de Rosalía a México ha cimentado las bases necesarias para creer que esta “moda” llegó para quedarse.