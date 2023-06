El terrible feminicidio que conmociona a Italia; fue asesinada por su novio y confesó el crimen

La escalofriante noticia que ve a la víctima Giulia Tramontano, la mujer de 29 años embarazada de siete meses, cuyo cuerpo fue encontrado cinco días después de su desaparición, se enriquece pues con detalles.

Según un examen inicial, primero la apuñaló , matándola, y luego intentó quemar su cuerpo en vano. Para deshacerse de la mujer, el joven de 30 años envolvió el cuerpo en bolsas de plástico y unas sábanas que tenía en casa.

La arrastró desde el apartamento, pasando también por las escaleras del edificio hasta su coche. Posteriormente, abandonó el cuerpo en un hueco de un garaje de un edificio de vía Monte Rosa, a medio kilómetro de su domicilio.

“Siempre seremos esa flor apoyada en tu hombro. Los dos los apoyaremos, seremos como nubes y siempre miraremos hacia arriba. Quisiera gritarle al mundo cómo me siento, pero las palabras mueren en mi garganta“. Así comienza la dramática despedida de Chiara Tramontano, hermana de Giulia, la mujer de 29 años asesinada en el área de Milán cuando estaba embarazada de siete meses, encomendada a una publicación en Instagram.

“Porque - escribe Chiara - morí lentamente en estos cinco días. Estamos muertos. Para que nunca estés solo. Vinimos contigo, para poder acunar, abrazar, tocar. Porque quería ser la mejor tía de todas, si me hubiera gustado que me hubieran dejado. Nos hubiera gustado haber hecho más para traerte a casa. Por favor... dime: ¿fue suficiente? ¿Nos escuchaste? Porque ya no escuchamos nada”. En otra historia, la mujer publicó una imagen de la familia reunida, agradeciendo a todos los que participaron en la búsqueda “desde lo más profundo del corazón de una familia rota, de hermanos que no han tenido la oportunidad de mecer a su sobrino”.

Cuando vio a los especialistas de la sección de investigación científica de los carabinieri analizando las escaleras comunes del condominio, Alessandro Impagnatiello se derrumbó y decidió confesar el asesinato.

Alrededor de las 10 de la noche, el barman de 30 años, acompañado por militares, había regresado brevemente a su casa para recuperar algunos objetos personales del apartamento en via Novella incautado por los investigadores.

Quizás convencido de que había limpiado las huellas del asesinato en la casa, no sucedió lo mismo con las zonas comunes del edificio por donde supuestamente pasó arrastrando el cuerpo de su prometida durante la noche entre el sábado y el domingo.

Alessandro Impagnatiello fue trasladado del cuartel de los carabinieri de Senago a la prisión de San Vittore en Milán. Se notifica la detención dictada por la fiscal Alessia Menegazzo en la que se acusa al cantinero de homicidio doloso agravado, supresión de cadáver y aborto no consentido.

Un impetuoso asesinato en el punto álgido de una discusión después de que la joven de 29 años conociera a la otra novia de su pareja. El sábado pasado, a pesar de que ya albergaba sospechas desde abril, Giulia accedió a encontrarse con el que a sus ojos era el amante del futuro padre de su hijo. Fue la otra mujer, una colega estadounidense del barman, quien pidió el cara a cara, también sospechosa del comportamiento del joven de 30 años.

Esta última, después de quedar embarazada también ella de Impagnetiello, había optado por interrumpir el embarazo. En la reunión aclaratoria, las dos mujeres tomaron conciencia de las innumerables mentiras contadas por el joven de 30 años y de la doble vida que el hombre llevaba con ellas.

Esa misma noche, Chiara volvió a casa anunciando su llegada y pidiendo a su compañera que la “encontrara”. Entonces se habría producido un nuevo enfrentamiento entre Tramontato e Impagnatiello que habría degenerado -según la hipótesis acusatoria- en el asesinato de la mujer. Fue el descubrimiento de algunos rastros biológicos, probablemente sangre, en el automóvil de Alessandro Impagnatiello lo que hizo que los investigadores milaneses decidieran investigar al hombre.

Alessandro Impagnetiello intentó sin éxito encontrarse con la colega estadounidense con el que mantenía una relación paralela tras matar a su pareja. Para convencerla de que se reunieran, el hombre supuestamente le dijo que era “ un hombre libre “ y que la joven de 29 años se había ido.

Además, habría reiterado, mintiendo, que el niño que tramontano llevaba no era suyo. El encuentro no se concretó porque el estadounidense se asustó.

Giulia fue asesinada entre las “7 y las 8.30” del sábado 27 de mayo. Los investigadores milaneses están convencidos de ello. “Hubo un intento de desviar cuando el sospechoso le envía mensajes al amigo de su pareja desde el teléfono cuando la víctima seguramente ya estaba muerta”, dijo la fiscal Alessia Menegazzo.

Giulia, según lo documentado por una cámara de vigilancia que apunta a la calle donde vivía, todavía estaba viva a las 7:05 p.m.

Con Giulia “nos confiamos y acordamos que Alessandro nos había mentido, a los dos“, dijo la joven de 23 años que había estado en una relación con Impagnatiello. Para sospechar que algo extraño había sucedido fueron los mensajes intercambiados con Giulia después de que esta última hubiera regresado a su hogar en Senago. “En mi opinión me estaba escribiendo de otra manera”, registró el pasado lunes frente a los carabinieri del Senago.