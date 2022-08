El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hoy que en las filas de Morena hay aspirantes desubicados que no entienden el cambio de los tiempos políticos y que los ciudadanos deben elegir a sus representantes.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador reiteró su confianza en el pueblo, por lo que descartó que los políticos influyentes lograran ganar alguna candidatura.

“No tiene que ver con los nuevos tiempos por eso también muchos se desubican porque no quieren aceptar que el pueblo manda, que es el soberano, el pueblo y, que si yo quiero, aspiro a participar y ser el representante del pueblo, pues necesito convencer al pueblo. No es como antes que voy a colarme porque tengo un buen amigo que es político influyente”, señaló AMLO.

“O es mi tío, es político influyente o es mi conocido o es mi paisano, no, eso ya no sirve para nada, al contrario pero no lo han querido entender. Y piensan que si se lanzan en contra del movimiento, también con lo mismo que dicen los conservadores, ‘son iguales’, creen que con eso ya van a contar con el apoyo del pueblo, (y) no”, añadió.

López Obrador consideró que actualmente la sociedad tiene conciencia política por lo que difícilmente se deja manipular por los funcionarios, por lo que en un pie de igualdad no promoverá un perfil u otro para cargos populares como la Presidencia.

En este sentido, AMLO reiteró que todos los aspirantes a un cargo de elección popular y que representan a su movimiento, como las llamadas “corcholatas”: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, entre otros.

“No voy a decidir yo eso, ese es un cambio muy importante, ya no hay ‘dedazo’. Sí, mi opinión es muy importante pero es la que estoy dando a conocer mi opinión es que el pueblo manda. No voy a decirlo, no voy a decir todos son buenos, claro que mejores que los que pueda postular el bloque conservador”, consideró.

