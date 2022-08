Riva Palacio llama bravucón a AMLO por carta a Biden... ‘Para tener la lengua larga se requiere tener cola corta’

“Para decirlo de manera sencilla, México no se vende, México es de los mexicanos de nuestra generación y de los que vienen eso no tiene precio no hay arreglo que valga es como el querer conciliar principios, eso no se puede”, resaltó.

Ante este hecho, el periodista Raymundo Riva Palacio aseguró en su más reciente columna Estrictamente Personal que se trató de una ‘bravuconada innecesaria’, pues entre las frases utilizadas podría incluso vislumbrarse que AMLO pretende salir del acuerdo del Tratado firmado por las tres naciones.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador le envió ayer -según anunció-, una carta al presidente Joe Biden donde reafirma la soberanía energética mexicana, en defensa de su interpretación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, y como respuesta a las denuncias de haber violado compromisos adquiridos. Pero al mismo tiempo, en una bravuconada innecesaria, dijo, como si el horizonte fuera el retiro de México del acuerdo norteamericano, “¿qué haría Estados Unidos sin la fuerza de trabajo de los mexicanos? ¿qué haría su industria sin las autopartes que se producen en México?”, expresó el columnista.

“Para tener la lengua larga se requiere tener cola corta”, escribió el columna, quien agregó que de lo contrario, AMLO podría revivir aquel capítulo de la historia diplomática mexicana cuando fue supuestamente “doblado” por Donald Trump para hacer un muro en la frontera contra la migración.

“Para tener la lengua larga -de las mañaneras- se requiere tener la cola corta -fortaleza política y económica-, pues de otra forma sucederá lo que vivió con el presidente Donald Trump, cuando ante la amenaza de imponer aranceles en 2019 por la migración descontrolada, obligó a López Obrador a ser un muro contra los centroamericanos, y “se dobló”, como caracteriza Jared Kushner, yerno de Trump, en sus memorias de la Casa Blanca, que comenzará a venderse a finales de mes”, publicó el periodista.

En ese sentido, consideró que la propia Casa Blanca tiene al presidente mexicano en un concepto del “presidente más sumiso que se recuerde”, aunado también a su forma de utilizar conceptos como soberanía o nacionalismo con el objetivo de “ocultar su falta de pericia y capacidades limitadas para comprender temas complejos”.

“López Obrador grita muy fuerte desde Palacio Nacional y se achica en la Casa Blanca. Pudo haber sido diferente, de haber sido menos superficial en su toma de decisión, pero no lo fue. El acuerdo comercial fue firmado el 10 de diciembre de 2018, con las modificaciones solicitadas por los demócratas en materia laboral. Previamente, como Presidente electo, pidió incorporar en el Capítulo 8 un párrafo sobre la soberanía y la propiedad mexicana de todos los hidrocarburos en su territorio”, escribió el también analista político mexicano, quien se ha posicionado como uno de los más férreos críticos de la Cuarta Transformación y de las decisiones políticas, económicas, sociales o de seguridad del presidente mexicano.

Por otra parte, se refirió a la carta supuestamente enviada al presidente Biden como una forma de evadir los compromisos adquiridos en el T-MEC, una reinterpretación del Capítulo 8 del mismo (del que se desprende el disgusto de EU), anticipando así un conflicto con el país vecino del norte.

“La incorporación de ese párrafo se dio tras un fuerte diferendo en la mesa de negociación con Jesús Seade, representante del presidente electo López Obrador a invitación del gobierno de Enrique Peña Nieto. El Capítulo 8 establecía que México no podía modificar el sector energético para hacerlo más restrictivo que en otros acuerdos comerciales. Por instrucciones de López Obrador, Seade envió una carta al negociador en jefe de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, quien estalló en las sesiones a puertas cerradas. “Are you fucking me?” (“¿Me quieres joder?”), le gritó Lighthizer a Seade “A fucking letter is a letter, regardless how is written” (“una puta carta es una carta, sin importar cómo está escrita”). López Obrador planteaba reabrir toda la negociación, lo que, dijo Lighthizer, no era ni serio ni posible. Seade se quedó callado”. puntualizó Riva Palacio.

Y aunque aseguró que AMLO está dispuesto a todo dentro de esta polémica por los recientes reclamos de sus países aliados, aseguró que “debería ser menos alegre con sus cálculos”, luego de supuestamente hablar despectivamente de la economía estadounidense, la que aseguró que no sería la misma sin todos los mexicanos en su territorio.

Por lo anterior, y por una reciente columna editorial del diario Washington Post donde refirieron que los Estados Unidos no tienen más opción que “hacerlo retroceder”, auguró que está por suceder un “choque de trenes”.