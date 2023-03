El director del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, Daniel Uribe Flores, admitió este sábado que por un error estuvieron a punto de administrar plaquetas caducas a un menor con cáncer en la Torre Pediátrica, perteneciente a la Secretaría de Salud, pero afirmó que no le habrían causado daño.

Uribe Flores admitió que fue el padre del menor quien detectó que uno de los cinco paquetes de plaquetas que iban a ser suministrados había caducado, por lo que no le fue transfundido.

Las declaraciones se dan luego de que la vocera de un grupo de padres de niños con cáncer denunciaran públicamente los hechos.

“El hemoderivado, el concentrado plaquetario no fue transfundido, si hubiera sido transfundido no le hubiera causado daño al niño (...) esas plaquetas en ese momento a lo mejor ya no iba a ser de gran utilidad para el niño, pero no le iban a causar daño”, dijo el doctor Uribe Flores en rueda de prensa.

Sobre el hecho indicó que se lleva a cabo un proceso de investigación interna y le levantó un acta ante la Dirección Jurídica del hospital. Sobre el menor involucrado, Uribe Flores dijo que el menor lleva seis meses de tratamiento con una evolución correcta y el día de ayer egresó del hospital.

Afirmó que el padre del menor no ha presentado hasta el momento una denuncia formal por el hecho.

Las declaraciones del hospital se dan luego de que Cora de Jesús Rodríguez, vocera del grupo de padres de niños con cáncer, denunciara públicamente el hecho y acusara que las autoridades del hospital la amenazaron con presentar cargos penales en su contra por presuntamente cometer un delito federal al informar al personal del Insabi de lo sucedido.

“Con un ‘ay, disculpe’, fue un error humano, quisieron dejar pasar todo, pero nosotros pedimos que se investigara, no sabemos si ya había ocurrido, si se expuso a los niños a una situación similar y fue cuando nos amenazaron que nos iban a denunciar penalmente por delitos federales, por hablar mal de la institución”, dijo Rodríguez en entrevista con medios.

“Soy amenazada por la doctora Cristinas Cevallos, que es encargada de la Torre Pediátrica y me dice que cometí un delito federal (...) No sé qué esté haciendo el doctor (Salvador) Santiesteban que es el encargado del Banco de Sangre, así como el personal del hospital”, denunció.

