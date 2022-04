$!Encuentran sin vida a Jessica Ramírez; su familia la localiza en un basurero de Monterrey

Tras cuatro días de tener reporte de desaparición, María Jessica Karina Ramírez Ruvalcaba fue localizada, pero no por las autoridades, sino por su propia familia.

Frente al terreno donde fue localizado su cuerpo se observaron unas cámaras de vigilancia que vecinos aseguran no funcionan, y además tampoco hay alumbrado público en ese sitio.

“Nosotros nos movimos por nuestra propia cuenta, nosotros la encontramos. Solo dimos un rondín y estaba aquí cerca, a unas cuadras de su domicilio”, dijo Adriana, prima de Jessica.

Hasta el momento se desconoce las causas de la muerte de la mujer.

FAMILIAR DE DESAPARECIDA PIDE EQUIDAD EN BÚSQUEDAS

También en Nuevo León, familiares de Cinthya Janett Villarreal García, de 28 años, quien fue vista por última vez el 14 de agosto del 2021, cuando se dirigía de Villaldama hacia Sabinas Hidalgo, pidieron a las autoridades que haya equidad en la búsqueda de las personas ausentes, pues no todos los casos reciben la misma atención.

Melany Villarreal, sobrina de Cinthya Janett, apuntó que no está en contra de que busquen a otras mujeres, pero demandó igualdad. En redes sociales compartió que su tía era madre de tres menores; no obstante, no se ha puesto atención a su caso como ocurre con los de otras personas.

Acusó que desde hace ocho meses publica información de Cinthya Janett y no comprende “como a las chavas que sólo las publicaron una vez las empezaron a buscar de inmediato, y yo digo que mi tía desapareció y nadie me pone atención. A veces prefiero borrar las publicaciones. He visto que últimamente sólo se enfocan en lo de María Fernanda y Debanhi”.