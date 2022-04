Revelan nuevas pistas: Debanhi habría llegado a empresa de transportes; lugar ya es cateado por autoridades

De acuerdo al reporte, tanto Mario Escobar como Dolores Bazaldúa, acudieron al lugar con los directivos de la empresa para que les muestren la grabación de lo que ocurrió después de las 5:00 de la mañana del 9 de abril, hora en el que desaparece Debanhi . Hasta esta mañana no había ningún elemento de seguridad resguardando el área en donde se encuentra ubicada esta empresa ubicada en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Durante el reporte en vivo para Foro TV, la periodista Itzel Cruz Alanís informó que al lugar ingresó una camioneta de Servicios Periciales de la Fiscalía, aunque se encuentran a la espera de mayor información que ayude a la localización de Debanhi Escobar.

De acuerdo al papá de Debanhi , en el video de las cámaras de un hotel ubicado en la carretera Monterrey-Laredo, se le puede ver a la joven bajar del taxi cruzar hacia el otro lado de la vialidad y caminar unos 20 metros hasta la empresa de transporte de carga, donde entró por su propio pie al lugar, pero no se capta su salida.

FAMILIAR DE DESAPARECIDA PIDE EQUIDAD EN BÚSQUEDAS

También en Nuevo León, familiares de Cinthya Janett Villarreal García, de 28 años, quien fue vista por última vez el 14 de agosto del 2021, cuando se dirigía de Villaldama hacia Sabinas Hidalgo, pidieron a las autoridades que haya equidad en la búsqueda de las personas ausentes, pues no todos los casos reciben la misma atención.

Melany Villarreal, sobrina de Cinthya Janett, apuntó que no está en contra de que busquen a otras mujeres, pero demandó igualdad. En redes sociales compartió que su tía era madre de tres menores; no obstante, no se ha puesto atención a su caso como ocurre con los de otras personas.

Acusó que desde hace ocho meses publica información de Cinthya Janett y no comprende “como a las chavas que sólo las publicaron una vez las empezaron a buscar de inmediato, y yo digo que mi tía desapareció y nadie me pone atención. A veces prefiero borrar las publicaciones. He visto que últimamente sólo se enfocan en lo de María Fernanda y Debanhi”.

(Con información de Excélsior)