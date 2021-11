‘Luna de miel’ con el COVID terminará por eventos masivos y relajación de medidas, advierten

Ciudad de México.- Un aficionado de 30 años que acudió al Gran Premio Fórmula 1 contagió de covid-19, sin saberlo, a otros asistentes al Autódromo Hermanos Rodríguez a pesar de contar con el esquema completo de vacunas de Pfizer y carecer de factores de riesgo comunes, lo que indica que el virus sigue transmitiéndose de manera activa, aseguró Raúl Sansores, neumólogo e investigador de la Fundación Clínica de Médica Sur.

El primer día del evento masivo de la Fórmula 1, el paciente estaba asintomático; con el paso de las horas presentó dolor de cabeza que atribuyó a la exposición de los rayos del sol. Sin embargo, el lunes ya presentaba fiebre y pérdida de olfato, por lo que acudió a hacerse la prueba, la cual salió positiva.

El paciente, aclaró Sansores, no sabe dónde se contagió previamente, pero está consciente que propagó el virus en ese evento masivo, sin saberlo, en el que no usó cubrebocas ni tampoco medidas de distanciamiento social o de higiene. Sólo sabe que todos vieron el semáforo verde como de nulo riesgo.

“Él contagió a su esposa y a sus suegros, todos ellos también estaban vacunados. Ninguno se había contagiado antes. Lo importante es que, por haberse inmunizado, no presentaron la forma grave de la enfermedad. Se encuentran aislados en casa. No requirieron de oxígeno suplementario. Él presentó un poco de neumonía, los demás salieron bien de los pulmones. No ocuparon una cama hospitalaria. Solo se les está suministrando tratamiento para disminuir los síntomas de fiebre”, explicó en entrevista con MILENIO.

Sansores explicó que los casos graves se han reducido considerablemente por la vacunación, por ejemplo, de 20 intubados hay solo dos en terapia intensiva en Médica Sur y pertenecen a la pasada ola, con alrededor de tres semanas de internamiento. Incluso en el hospital ya dejaron de operar las torres covid para reducir la atención a un área específica.

“El que haya menos casos hospitalarios no significa que el virus no siga propagándose y causando muertes. Tenemos, conforme con los reportes, una media mínima de 200 decesos diarios, que en Italia sería el acabose. Hemos normalizado la mortalidad. La gente sigue muriendo y enfermándose”, dijo.

”Las vacunas son muy eficaces: están reduciendo las hospitalizaciones y las muertes, sin duda. Pero el virus está circulando, sobre todo entre los sectores de 20 a 29 años y de 30 a 39 años. Son sectores que no están usando cubrebocas. Creen que por estar jóvenes y vacunados ya están libres de la enfermedad. No es así”, añadió.

Vacunados se contagian

El fundador de la primera clínica de EPOC en Latinoamérica y pionero en México en la creación de advertencias sanitarias en las campañas antitabaquismo consideró que, aunque vacunados, pueda ser que a otros sectores, que sufren de diabetes, hipertensión, obesidad e inmunosuprimidos, no les vaya tan bien.

Además, explicó que si bien el biológico los protegerá, tienen en contra sus propios padecimientos crónicos. Si se llegan a descompensar, entonces no la van a pasar nada bien.

Fiestas covid-19

En la terapia médica están atendiendo también a jóvenes de 20 años que tienen la idea de contagiarse, aunque estén vacunados, para poder estar “bien durante las fiestas de Navidad y de Fin de Año”.

Contó que una chica de 20 años dio positivo a covid. Se hizo la prueba porque la tía tuvo la enfermedad. Ella estaba totalmente asintomática y se le ocurrió reunirse con otros amigos al día siguiente. En esa reunión, ella contagió a 11 de 20 asistentes. Todos están ahora bajo cuidado y resguardo. Ninguno grave.

“Pero lo que preocupa es que no entienden que el virus afecta de manera diferente y puede mutar. Hacerse resistente”, dijo. “Si seguimos viendo eventos masivos sin medidas de seguridad, esta ‘luna de miel’ con el covid terminará a finales de diciembre y a principios de enero de 2022 en un ‘gran divorcio’, agregó.

Complicaciones

Sansores forma parte de una investigación sobre el Síndrome Post Covid, donde se analizaron a 200 pacientes, de los cuales, 30 por ciento quedó con secuelas en la función pulmonar, fibrosis. El 3 por ciento desarrolló diabetes.

El covid-19 afectó diferentes órganos, entre los preocupantes, el corazón. Causó hipertensión y afecciones cardiacas. Neurológicos, con pérdida del olfato, cefaleas constantes, es decir, las personas presentan a veces dolor de cabeza, y a otras se les quita.

Un grupo importante desarrolló asma o ya eran asmáticos, pero no lo sabían; alergias. Y el 100 por ciento presenta cansancio crónico, fatigas, que se supone se quitan en seis meses. pero son recurrentes.

En su consultorio se están haciendo pruebas de difusión de monóxido de carbono: consiste en instalar un gas y retenerlo durante 10 segundos para determinar cuánto oxígeno no llega a la sangre y, de esa manera, poder darles un tratamiento para revertir esa situación.

Se trata de un estudio que no es necesario porque los aparatos de medición de oxígeno pueden señalar que todo está bien, pero aún no se sabe cuánto del oxígeno realmente llega a la sangre. Lo que se ha visto en los pacientes es que el 20 por ciento ve disminuida esta vital función y, para ellos, hay tratamiento.

