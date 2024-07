¿Engañados o ‘El Mayo’ traicionado por ‘El Güero’ para ayudar a Ovidio? Las versiones del NYT y WSJ

La noticia sobre la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada García ha puesto en el foco al narcotraficante jamás detenido en toda su carrera delictiva; de acuerdo con medios de comunicación internacionales, el capo de la droga fue detenido por medio de un ‘engaño’ para acudir al aeropuerto privado en El Paso, Texas, donde se llevó un operativo.

A lo que han retomado la narrativa de cómo fue detenido ‘El Mayo’ Zambada, tras el engaño de un miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa para viajar a suelo estadounidense.

FUERON ENGAÑADOS: WSJ

The Wall Street Journal detalló que Zambada García, como Joaquín Guzmán López, ‘El Güero’ o ‘El Güero Moreno’ -quién es miembro de la célula delictiva ‘Los Chapitos’-, fueron detenidos en un aeropuerto abordo de un avión privado, donde presuntamente ‘El Mayo’ inspeccionaría una pista clandestina en México; sin embargo, la aeronave viró hacia El Paso, donde le estaban esperando autoridades norteamericanas.

Esta operación fue conjunta entre la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), operativo que fue llevada a cabo durante varios meses.

Cabe destacar que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), todavía custodiaba durante la noche del 25 de julio el avión privado sin matrícula, donde fueron detenidos ‘El Mayo’ y ‘el Güero’, dos de los capos del narco más buscados por Estados Unidos y líderes del Cártel de Sinaloa.

Según pudo constatar la agencia de noticias EFE, el avión del tipo Beechcraft King Air seguía custodiado después de que se confirmara que en él aterrizó ‘El Mayo’ Zambada en territorio estadounidense y fronterizo con México.

LA TRAICIÓN DEL CHAPITO: NYT

Sin embargo, por otro lado, el rotativo The New York Times cita a dos fuentes policiales estadounidenses, quienes aseguran que Guzmán le dijo a Zambada que el viaje en una avioneta privada tenía como fin enseñarle unos terrenos, pero este último siempre creyó que el destino era un lugar de México y no de Estados Unidos.

Según esa fuente, el objetivo de Guzmán, que también ha resultado detenido, era ayudar a su hermano Ovidio, extraditado en septiembre de 2023 a Estados Unidos, lo que significaría que hubo alguna negociación entre la familia Guzmán López y las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con el Buró Federal de Prisiones, Ovidio Guzmán salió de la cárcel el pasado martes 23 de julio, aunque la Embajada de Estados Unidos en México aseguró este viernes que el narcotraficante sigue “bajo custodia”.

El New York Times asegura además que el propio Zambada, considerado uno de los narcos más escurridizos de México y que nunca había sido arrestado, llevaba tres años negociando con autoridades estadounidenses su entrega, sin haber llegado todavía a un acuerdo, versión que corroboran cinco fuentes distintas.

De confirmarse la traición de su socio ‘El Güero’, no sería la primera deslealtad que sufre Zambada: su propio hijo, Vicente Zambada Niebla, extraditado a Estados Unidos en 2010, se ofreció a aparecer como testigo de la Fiscalía en el juicio contra Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, y dio abundantes detalles de cómo operaba el Cártel de Sinaloa que dirigían su padre y los hijos de ‘El Chapo’, conocidos como ‘Los Chapitos’.

MÉXICO NO PARTICIPÓ Y ZAMBADA COMO ‘NO CULPABLE’

Por su parte, el Gobierno mexicano negó haber estado asociado ni tener siquiera conocimiento previo de la operación de arresto de ‘El Mayo’.

En rueda de prensa, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, reveló que México “no participó” en el operativo y que la Embajada de Estados Unidos se comunicó el jueves cuando ya había ocurrido el arresto de ambos líderes.

En su primera comparecencia este viernes ante un juez de El Paso, Ismael ‘El Mayo’ Zambada se declaró no culpable de los delitos de narcotráfico y lavado de dinero que le imputa la justicia estadounidense.

Zambada es uno de los criminales más buscados por Estados Unidos, que había puesto una recompensa de 15 millones de dólares por información que llevara a su captura.

(Con información de EFE, WSJ y NYT)