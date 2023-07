Entre vendimia y ‘acarreo’, AMLO da mensaje en Zócalo de CDMX; reúne más de 250 mil asistentes

“Como dice la canción de Grupo Frontera, la Transformación no se va, no se va, no se va” , reviró Alcalde Luján.

Asimismo, aplaudió los precios de servicios públicos y cómo no “han aumentado, “en términos reales”: “Se han podido hacer negocios lícitos con ganancias razonables, no se ha aumentado el precio de las gasolinas en términos reales, ni el diésel, ni el gas”, dijo.

“Tampoco el precio de la luz, ni se han incrementado impuestos, ni se han creado impuestos nuevos, y algo que es muy valioso, hay justicia y tranquilidad social, y se avanza hacia la erradicación de la violencia, lo vamos a lograr entre todos. Me canso, ganso”.

AMLO hizo un recorrido por los “beneficios” que han sucedido para México durante su mandato, y señaló que la clave fue “el no permitir la corrupción”: “Cuando andábamos en campaña y me pedían cuál es el proyecto [...] y decía: ‘El plan nuestro es acabar con la corrupción’”.

“En eso ha consistido el éxito de gobierno de la Cuarta Transformación. Ahora se combate el huachicol, no se entrega dinero a manos llenas, o de la llamada sociedad civil. No se derrocha el presupuesto, que es dinero del pueblo [...] No hay sueldos elevadísimos para servidores públicos. Ya no hay pensiones millonarias a expresidentes”, arremetió.