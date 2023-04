Entregan al INM migrantes rescatados en Matehuala

CDMX.- Luego de 48 horas de que fue rescatado un grupo de más de cien migrantes en el municipio de Matehuala, el gobernador del estado de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona informó que están brindando atención a los 105 indocumentados que estaban privados de su libertad en distintos puntos.

La búsqueda derivó de la desaparición de 23 personas que partieron desde Guanajuato y tenían como destino la ciudad de Saltillo, Coahuila.

Durante un evento el mandatario reiteró que se brinda acompañamiento, servicio médico y alimentación en un centro de atención a migrantes en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

El gobernador detalló que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí comenzó una carpeta de investigación contra la empresa turística Eiffel, la cual operaba pidiendo hasta 60 mil pesos por persona y los entregan a la delincuencia organizada.

“La empresa turística era quien promovía estos coyotajes eran los que recibían dinero, las investigaciones están sobre ellos porque recibían pagos de 60 mil pesos y ellos mismos entregaban a la delincuencia estas personas para que ellos los llevarán al norte y cobrarán otros 60 mil pesos”, manifestó.

De esta manera solicitó al Gobierno del Estado de Guanajuato realice una investigación de este tipo de empresas que ofrecen servicios turísticos como fachada para actos delictivos.

Gallardo Cardona calificó como una “tontería que vayan en un viaje turístico de Guanajuato a Saltillo” y aseguró que la indagatoria del caso apunta a que los operadores tenían el contacto para entregarlos (a los migrantes) en Matehuala, Saltillo y Doctor Arroyo para que los llevarán al río Bravo.

El mandatario estatal explicó que no hay denuncias de familiares de los viajeros, porque no eran turistas como informó la empresa en un inicio.

“Si no había denuncia de familiares quiere decir que no eran mexicanos, recordarán el caso de los 43 luego se movilizaron las familias aquí no, ninguna denuncia por qué todos son gente centroamericanos y los familiares ni siquiera sabían que estaban perdidos ellos están con la idea de que los van a llevar a los estados Unidos”, señaló.

Sobre la seguridad en carreteras el mandatario consideró que la Guardia Nacional se está biendo rebasada y principalmente apunto a la carretera 57, en donde, señala, no se han fortalecido los patrullajes.